Barcelona'nın yetenekli ismi Lamine Yamal'ın babası Münir Nasraoui, oğlunun Harry Kane'in Real Madrid yıldızı Kylian Mbappé'yi geride bırakarak kazandığı Ballon d'Or yarışında yalnızca üçüncü olmasını kabullenemedi.

Son derece ateşli ve açık sözlü açıklamalarda bulunan Barcelonalı yeteneğin babası, İspanya'daki oylama sistemine ateş açarak, sistemi sırf beyaz formayı giydiği için Real Madrid forvetini kayırmakla suçladı.

Ünlü gazeteci Jota Jordi ile gerçekleştirdiği dikkat çekici bir söyleşide Münir Nasraoui, sıralamada ikinci olan Mbappé'ye giden oylar karşısındaki şaşkınlığını ve büyük hayretini dile getirerek, "France Football" dergisinin İspanya temsilcisi ve "As" gazetesinin yöneticisi José Félix Díaz'ın hangi kriterleri esas aldığını sorguladı.

Münir, doğrudan ve sert bir eleştiri yöneltmekten çekinmedi ve şöyle konuştu: "Bir gün ekranda Mbappé'ye oy verenlerden birini görmeyi diliyorum, onunla konuşmak isterdim; sen de öyle dostum, Mbappé taraftarı olan sen."

Lamine'in babası daha da ileri giderek, meseleyi açıkça Real Madrid formasının bazı oylar üzerindeki etkisiyle ilişkilendirdi; bu da birçok kişi tarafından açık bir taraflılık suçlaması olarak değerlendirildi.

Öfkeli bir tonla şunları ekledi: "Bu durum yalnızca burada, İspanya'da yaşanıyor. Dünyanın en iyi oyuncusu Real Madrid'de oynuyorsa, milli takıma oy verin! Ben öyle demiyorum; bu bir oyuncuya verilen bir ödül, bir takıma değil. Yirmi birinci yüzyıldayız be adam!"

Münir'in sert açıklamaları, bir oyuncunun belirli bir kulübe mensubiyetinin Ballon d'Or yarışındaki değerlendirmesine ne ölçüde etki ettiği konusunda futbol camiasında geniş bir tartışma başlattı ve oylamadaki objektiflik üzerine eski ama güncel bir tartışmanın kapısını araladı.

Görünen o ki milli saiklerle oy verme olgusu yalnızca İspanya ile sınırlı kalmadı; zira veriler Arjantin'in Lionel Messi'ye oy verdiğine, Fransa'nın Mbappé'ye yöneldiğine, İngiltere'nin Harry Kane'i seçtiğine, Gürcistan'ın ise yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'ya oy verdiğine işaret ediyor; bu da gerçek seçim kriterlerine dair şüpheleri güçlendiriyor.