Barcelona soyunma odasındaki tartışmalar artık sonuçlar, sakatlıklar ve teknik kararlarla sınırlı değil. Oyuncuların özel hayatı ve takım seyahatlerinin düzenlenme biçimiyle ilgili bir konuda ortaya çıkan anlaşmazlık, grup içinde farklı görüşlerin doğmasına yol açtı.

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Gazeteci Javi Miguel, "El Chiringuito" programına katıldığı sırada, bazı Barcelona oyuncularının takım arkadaşlarının aile bireylerinin ve partnerlerinin resmi seyahatlerde takıma eşlik etmesine olumlu bakmadığını, diğerlerinin ise bu uygulamaya itiraz etmediğini açıkladı.

Gazetecinin aktardığına göre soyunma odası bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim, kulüp seyahatlerinin oyuncular, idari ekip üyeleri ve kulüp başkanıyla sınırlı olması gerektiğini düşünürken, diğerleri ailelerin yolculuklarda gruba eşlik etmesinde bir sakınca görmüyor.

Javi Miguel, teknik direktör Hansi Flick'in bu konudaki resmi tutumunu bilmediğini belirtti ancak soyunma odasında resmi seyahatlerin oyunculara, yöneticilere ve kulüp başkanına ayrılmasını, ailelerin ise oyuncularla başka koşullarda bir araya gelmesini tercih eden bir kesim bulunduğunu söyledi. Gazeteci, "Flick'in bundan hoşlanıp hoşlanmadığını bilmiyorum ama soyunma odasında bu durumu pek tercih etmeyen kişiler var. Bence Flick'in hiçbir sorunu yok ama soyunma odasında yalnızca oyuncuların, elbette yöneticilerin ve başkanın da seyahat etmesini tercih eden kişiler var. Bu kişiler ailenin başka bir şekilde seyahat edip soyunma odasındakilerle buluşabileceğini düşünüyor ve en doğrusunun bu olduğuna inanıyor" ifadelerini kullandı.

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Bu anlaşmazlıkla ilgili konuşmalar programdaki katılımcılar arasında da tartışma yarattı. El Desmarque'ın aktardığına göre Josep Pedrerol, ailelerin oyunculara eşlik etmesini savundu ve Lamine Yamal'ın kız arkadaşının takım uçağında onunla birlikte görüldüğü bir fotoğrafı örnek göstererek bu görüntünün güzel ve sevimli bir şey olduğunu söyledi.

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José Ramón Sandoval da benzer bir tutum sergileyerek tartışmanın önemini küçümsedi. Sandoval, takım maç kaybettiğinde bu tür ayrıntıların zaman zaman eleştiri malzemesine dönüştüğünü, partnerlerin ve aile bireylerinin takıma eşlik etmesinin de aslında başlı başına bir sorun olmamasına rağmen bu yüzden tartışma konusu hâline geldiğini vurguladı. Sandoval, "Burada ailenin seyahat etmesinde hiçbir sorun yok" dedi.

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Lamine Yamal, bu konuyla en çok ilişkilendirilen isimlerin başında geliyor. Genç oyuncu, seyahatlerinde yakın arkadaşları Moha (kuzeni Mohamed) ve Souha (yakın arkadaşı Suhaib) ile kız arkadaşı Ines ile birlikte görülüyor. Takımın yolculuklarında ona eşlik eden bu isimler medyanın dikkatini çekse de soyunma odasındaki tartışma yalnızca onun durumuyla ilgili değil.

Şu ana kadar Barcelona'nın oyuncuların ailelerinin takımla birlikte seyahat etmesine ilişkin politikasını değiştirmeyi planladığına dair herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı.

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33 puanlı Barcelona, La Liga'da 13. hafta kapsamında yarın, pazar günü öğleden sonra kendi sahası Camp Nou'da Villarreal'i ağırlayacak. Katalan ekibi, liderliğini pekiştirme hedefiyle sahaya çıkacak.

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