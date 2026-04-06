Barcelona kadrosundan 4 oyuncu, önümüzdeki Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atlético Madrid ile oynanacak karşılaşmaya sakatlık tehdidi altında çıkacak.

İki takım, ilk maçta "Spotify Camp Nou" stadyumunda karşı karşıya gelecek, ardından 14 Nisan'da "Riazor Metropolitano" stadyumunda Atlético ev sahibi olacak.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Mark Casado, Fermin Lopez, Gerard Martin ve Lamine Yamal'dan oluşan Barcelona'nın dörtlüsü, Atletico Madrid ile oynanacak rövanş maçında bir sarı kart daha alırlarsa kadroda yer alamayacak.

Diğer yandan, Atlético Madrid kadrosunda Barcelona maçında cezalı duruma düşme riski bulunan 7 oyuncu bulunuyor: Baena, Le Normand, Clément Lenglet, Yurenti, Marc Poblet, Rogerio ve Giuliano Simeone.

Hatırlanacağı üzere, Barcelona geçen Cumartesi İspanya Ligi'nin 30. haftasında Atlético Madrid'i 2-1 mağlup etmişti.



