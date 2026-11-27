Norveçli golcü Erling Haaland, kulübü Manchester City'den uzakta bir gelecek hakkında ciddi şekilde düşünmeye başladı.

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Haaland İngiltere'de karmaşık bir sezon geçiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile alınan beraberlik de İngiliz ekibinin en iyi formuna hâlâ kavuşamadığını bir kez daha gösterdi.

Sportif sorunların yanı sıra Manchester City, mali ihlaller nedeniyle ceza alma tehdidiyle de karşı karşıya. Bu durum, Haaland'ın Etihad'dan ayrılmasını kolaylaştırabilir.

İspanyol El Nacional gazetesi, bu koşullar altında Barcelona'nın, 2027 yazında ortam değişikliği arayabilecek Haaland için en cazip seçeneklerden biri olarak öne çıktığını yazdı.

Napoli ile alınan beraberlik, Manchester City'nin yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi. Takım iki kez geriye düştü ve ancak Rayan Cherki'nin son dakikalarda attığı golle bir puanı kurtarabildi.

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Haaland yine gol bulamazken İngiliz ekibi, tüm kulvarlarda çıktığı son 5 maçta yalnızca bir galibiyet alarak endişe verici sonuçlar serisini sürdürdü.

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Ancak Manchester City'nin sorunu, sonuçların çok ötesine geçiyor. Premier Lig'e bağlı bağımsız komisyon, kulübü çok sayıda mali ihlalden suçlu bulduğunu açıkladı. Verilecek uygun cezanın ise henüz belirlenmesi gerekiyor.

Masadaki ihtimaller arasında yüksek miktarda puan silme cezası da bulunuyor. Bu da kulübün en üst ligdeki varlığını bile tehlikeye atabilir.

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Haaland açısından bu senaryo planlarını tamamen değiştirebilir. Norveçli golcünün Manchester City ile 2034'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve oyuncu hâlâ takımın hücumdaki temel direği konumunda. Ancak çok ağır bir ceza, geleceğine dair tartışmaların kapısını aralayabilir.

26 yaşındaki Haaland'ın, Şampiyonlar Ligi'ni ve en önemli kıta kupalarını kazanmak için mücadele etmesine olanak tanıyacak rekabetçi bir projeye ihtiyacı var.

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Barcelona, Haaland için ideal adres

Katalan kulübü bir süredir Norveçli golcüyü transfer etme ihtimalini değerlendiriyor. Haaland'ın gelişi, teknik direktör Hansi Flick'e dünyanın en iyi golcülerinden birine güvenme ve Lamine Yamal ile olağanüstü bir hücum ikilisi kurma fırsatı sunacak.

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İspanyol kanat oyuncusunun pozisyon üretme becerisi, Norveçli golcünün gücü ve gol yeteneğiyle mükemmel bir uyum içinde.

Manchester City'nin sonunda ağır bir ceza alması halinde 2027 yazı, transferi tamamlamak için uygun bir fırsata dönüşebilir.

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Yine de Barcelona, devasa mali imkânlar gerektiren bir transferle uğraşmak zorunda kalacak, ayrıca İngiliz kulübünü golcüsünden vazgeçmeye ikna etmesi de gerekecek.

Haaland, Barça'nın sportif projesinin cazibesinin farkında. Mevcut durumunda yaşadığı zorluklar da onu bu ihtimale yaklaştırabilir. Ancak oyuncu şimdiye kadar ayrılmak için kamuoyu önünde bir talepte bulunmadı.

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Manchester City'ye karşı yürütülen sürecin sonucu, Norveçli golcüye ayrılık kapısının gerçekten açılıp açılmayacağının belirlenmesinde kilit rol oynayacak.