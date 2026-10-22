İspanyol "Marca" gazetesi, 2025-2026 sezonunun en iyi 100 futbolcusunu içeren listesini açıkladı. Farklı büyük liglerden parlak isimlerin yer aldığı sıralama, bireysel ödüllere aday gösterilen en önemli isimlerden bazılarının yerleriyle ilgili dikkat çekici sürprizler barındırdı.

Gazete, yıllık sıralaması"Marca'nın En İyi 100 Futbolcusu" için, dünyanın dört bir yanından 200'den fazla eski futbolcu, gazeteci ve analistten oluşan bir jürinin oylamasına başvurdu; böylece futbolcuların sezon boyunca kulüpleri ve milli takımlarıyla gösterdikleri performanslar değerlendirildi.

Kane, Yamal ve Mbappe'nin önüne geçti

Bayern Münih forveti İngiliz Harry Kane sıralamada ilk sırada yer alırken, ikinci sırada gelen Barcelona'nın genç yıldızı İspanyol Lamine Yamal'ın önüne geçti. Real Madrid forveti Fransız Kylian Mbappe ise üçüncü sırada yer aldı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Manchester City oyuncusu İspanyol Rodri dördüncü, onu Paris Saint-Germain yıldızı Gürcü Khvicha Kvaratskhelia beşinci sırada takip etti.

Inter Miami kaptanı Arjantinli Lionel Messi altıncı sırada yer alarak, yedinci sırada gelen Paris Saint-Germain oyuncusu İspanyol Fabian Ruiz'in önüne geçti.

İlk on sırada Bayern Münih oyuncusu Fransız Michael Olise sekizinci, vatandaşı Paris Saint-Germain yıldızı Ousmane Dembele dokuzuncu ve Barcelona savunmacısı İspanyol Pau Cubarsi onuncu sırada yer aldı.

Bellingham, Vinicius'un önünde

Real Madrid yıldızlarının sıralaması dikkat çekici farklılıklar gösterdi. İngiliz Jude Bellingham on beşinci sırada yer alarak, yirmi ikinci sırada bulunan takım arkadaşı Brezilyalı Vinicius Junior'ın önüne geçti.

Real Madrid kalecisi Belçikalı Thibaut Courtois yirmi sekizinci sırada yer alırken, Türk Arda Güler kırk yedinci sırada geldi.

Otuz üçüncü sırada Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo yer alırken, takım arkadaşı Joao Felix yetmişinci sırada geldi.

Barcelona ve Paris Saint-Germain listede güçlü şekilde yer aldı

Barcelona yıldızları sıralamada dikkat çekici sayıda yer aldı. Brezilyalı Raphinha on üçüncü, İspanyol Pedri on dördüncü, Ferran Torres on yedinci ve Dani Olmo yirmi birinci sırada yer aldı.

Kaleci Joan Garcia kırk ikinci, Eric Garcia ise elli beşinci sırada geldi.

Paris Saint-Germain'e gelince, ilk onda üç oyuncusu bulunuyordu: Kvaratskhelia, Fabian Ruiz ve Dembele. Faslı yıldız Achraf Hakimi 20. sırada yer alırken, Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves, Marquinhos ve Willian Pacho da farklı sıralarda yer aldı.

Liste, büyük Avrupa liglerinin dışından isimleri de barındırıyordu; bunların başında Inter Miami'deki Messi ve Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'daki Ronaldo geliyordu.



