Paris Saint-Germain'in cumartesi akşamı Fransa Ligi'nde Strasbourg sahasında 3-1 kazandığı maçtaki sevinci tam olmadı.

Sport gazetesinin haberine göre Paris'in teknik direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısındaki önemli mücadele öncesinde fiziksel yükü dağıtmak amacıyla kadroda geniş çaplı değişiklikler yapmayı tercih etti.

Ancak maç zorlaşınca, karşılaşmayı doğru rayına oturtmak için devre arasının ardından bazı asli oyuncularına başvurmak zorunda kaldı.

Paris, ikinci yarıda skoru tersine çevirmeyi başardı ve maçın en parlak yıldızı Ousmane Dembele oldu. Fransız forvet, Zabarnyi'nin kaydettiği eşitlik golünü hazırladı; ardından dikkat çeken bireysel bir çabanın sonunda attığı harika golle geri dönüşü tamamladı.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Uzatma dakikalarında ise Strasbourg'un Parisli takımın eksik kalmasını değerlendirememesinin ardından Desire Doue maçın skorunu belirledi.

Ancak maçtaki olumsuz haberin sahibi Nuno Mendes oldu. Devre arasının ardından sahaya giren Portekizli sol kanat beki, fiziksel ağrılar hissetmesi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Değişiklik hakları tükenince Paris, son dakikaları on oyuncuyla oynamak zorunda kaldı; bu da karşılaşmanın final bölümünde endişeyi artırdı.

Nuno Mendes'in sakatlığının ciddiyetini öğrenmek için önümüzdeki saatleri beklemek gerekiyor; zira durumunun gelişimi, Barcelona karşısındaki mücadeledeki konumunu belirlemede kritik bir etken olacak.

Portekizli sol kanat bekinin muhtemel yokluğu, özellikle önceki karşılaşmalarda durdurmayı başardığı Lamine Yamal'ın tehlikesini azaltma kabiliyeti nedeniyle Luis Enrique için ağır bir darbe anlamına gelecek.

Böylece Nuno Mendes'in fiziksel durumu, Barcelona karşısındaki kritik mücadeleye günler kala Paris Saint-Germain içindeki en büyük soru işaretlerinden biri haline geldi.