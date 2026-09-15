Barcelona sonunda Lamine Yamal'ın izinden gidebilecek oyuncuyu buldu, ancak bu kez Meksika'dan geliyor; kıyaslamaya dair tanıklık ise bir gazeteciden ya da menajerden değil, Yamal'ı bizzat keşfeden ve elleriyle yetiştiren adamdan geldi.

Camp Nou koridorlarını sarsacak açıklamalarında Barcelona efsanesi, kulübün B takımının eski teknik direktörü ve Meksika Milli Takımı'nın mevcut çalıştırıcısı Rafa Marquez, genç yıldız Gilberto Mora'yı Lamine Yamal ile aynı kefeye koyarak, bugün onda gördüğünün, Yamal'ın patlamasından önce onda gördüğünün birebir aynısı olduğunu vurguladı.

Marquez'in açıklaması: "Onu bir ay içinde elimden aldılar"

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı bir röportajda Marquez, 17 yaşındaki Meksikalı yetenekten bahsederken Barcelona Atlètic'i çalıştırdığı günleri anımsadı.

Marquez şöyle konuştu: "Aynı şey Lamine Yamal ile de başıma gelmişti, onu daha üst bir seviyeye çıkardım, sonra bir ay içinde onu elimden aldılar. Tarzları birbirine benziyor, özellikleri de yakın."

Meksikalı teknik direktör, hiçbir oyuncuyu yaşının küçük olması nedeniyle dışlamayacağını, tek ölçütün performans ve kulübüne yaptığı katkı olduğunu ekledi; bu da Mora'yı A Milli Takım'a hazırladığına açık bir işaretti.

Gilberto Mora kimdir: Meksika'nın Yamal'ı mı?

Gilberto Mora, Tijuana kulübünün forveti olup Şili'de düzenlenen son 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın en dikkat çekici yıldızlarından biri kabul ediliyor; burada Meksika Milli Takımı'na göz kamaştıran performanslarla önderlik etti.

Yaşının küçük olmasına rağmen çok yönlü bir forvet olarak oynuyor, genellikle sol kanattan başlıyor, üstün çalım ve hız yeteneğiyle öne çıkıyor, sağ ayağı hafif bir üstünlüğe sahip olmakla birlikte iki ayağını da iyi kullanıyor.

Bu parlak performans onu Avrupa devlerinin radarına soktu; adı Barcelona, Real Madrid, Arsenal ve Manchester United'ın yanı sıra Lionel Messi'nin oynadığı Amerikan kulübü Inter Miami ile anıldı. Menajeri ise ünlü Brezilyalı Rafaela Pimenta.

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Barcelona takip ediyor ama henüz harekete geçmedi

İspanyol gazeteye göre Barcelona, oyuncuyu uzun süredir izliyor ve kulübün futbol yönetimi içinde büyük beğeni topluyor, ancak şimdiye kadar onu kadrosuna katmak için herhangi bir resmi teklif veya somut bir adım atmış değil.

Görünen o ki 17 yaşındaki olağanüstü bir yeteneğin nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilen adam Rafa Marquez'in açıklamaları, Real Madrid ya da Premier Lig devlerinden biri, elinin altındaki bir başka mücevheri kapmadan önce Barcelona'nın ihtiyaç duyduğu itici güç olabilir.