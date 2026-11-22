Faslı yıldız Yassir Zabiri, bu sezon La Liga'daki parlak performansını sürdürüyor. Zabiri, bugün pazar günü İspanya La Liga'da takımı Racing Santander'in Real Sociedad ile oynadığı maçta iki gol attı.

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Maça hızlı başlayan Zabiri, 6. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi ve yalnızca iki dakika sonra maçtaki ikinci golünü kaydetti.

Parlayan Faslı yıldız, bu sezon La Liga'daki gol sayısını 11'e çıkararak gol krallığı yarışına güçlü bir şekilde dahil oldu.

Zabiri, 10 golü bulunan Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ı geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi. Sıralamada onun önünde 15 golle Barcelona'nın Brezilyalı hücum oyuncusu Raphinha ve 13 gol atan Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappe yer alıyor.

Yassir Zabiri kimdir?

Genç Faslı yıldız Yassir Zabiri, futbol kariyerinde olağanüstü sayfalar yazmaya devam ediyor. Zabiri, kısa sürede Fas sahalarında umut vadeden bir yetenekten, İspanya La Liga'da Racing Santander formasıyla durdurulamayan bir gol makinesine ve milli takımın öne çıkan yeni hücum yüzlerinden birine dönüştü.

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23 Şubat 2005'te Fas'ın Marakeş kentinde dünyaya gelen Yassir Zabiri, futbola tutkuyla bağlı büyüdü ve ardından Fas'ın ve Afrika kıtasının en önemli yetenek fabrikası olarak kabul edilen Muhammed VI Futbol Akademisi'ne katıldı. Bu akademi, Fas Milli Takımı'na Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi, Nayef Aguerd ve Abdelkabir Abqar gibi dünya çapında yıldızlar kazandırdı.

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Akademideki yetenekli isimler arasında adını güçlü bir şekilde duyuran Zabiri, Faslı kulüp Union Touarga yöneticilerinin dikkatini çekti. Kulüp, oyuncuyla resmi olarak anlaşma imzaladı ve Zabiri profesyonel kariyerine 2024 yılında başladı.

Teknik direktörler, üstün hızı, yüksek çalım becerisi ve ceza sahası içindeki keskin pozisyon zekası sayesinde onu santrfor ve hücum kanadı pozisyonlarında görev verdi.

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Portekiz durağı ve Rennes kapısı

Zabiri'nin Union Touarga A takımında yeteneklerini kanıtlaması uzun sürmedi. İlk maçlarında 3 gol atıp 1 asist yapan genç oyuncu, Ağustos 2024'te dört sezonluk sözleşmeyle Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer olarak Avrupa'ya adım attı.

Portekiz'de yedek takımda 6 maçta 5 gol atarak parlayan Zabiri, teknik ekibin onu hızla A takıma yükseltmesini sağladı. 2025-2026 sezonunda Portekiz Süper Ligi'nde de gol atmayı sürdüren oyuncuya Avrupa'nın büyük kulüpleri ilgi göstermeye başladı ve sonunda Fransız ekibi Rennes, 2 Şubat 2026'da Haziran 2029'a kadar sürecek bir sözleşmeyle transferi resmen bitirdi.

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Fas ile tarihi başarı

2025 Şili Dünya Kupası'nda, uluslararası arenada Zabiri, Fas U20 Milli Takımı'nın kilit isimlerinden biriydi. 2024 Kuzey Afrika Şampiyonası'nın kazanılmasına katkı sağlayan Zabiri, Mısır'da düzenlenen 2025 U20 Afrika Uluslar Kupası'nda ise ikincilik elde etti. Ancak bu turnuvada ayak bileğinden yaşadığı ciddi sakatlık, onu kritik turlarda forma giymekten mahrum bıraktı.

Ancak asıl zafer anı, Şili'de düzenlenen U20 Dünya Kupası finallerinde (Ekim 2025) geldi. Zabiri, Fas U20 Milli Takımı'nı dünya şampiyonluğuyla tarihi bir başarıya taşıdı. Parlak yürüyüşüne grup aşamasında İspanya (2-0) ve ardından Brezilya (2-1) filelerini havalandırarak başlayan Zabiri, turnuvayı finalde Arjantin'e karşı kazanılan maçta (2-0) iki golü de atarak mümkün olan en iyi şekilde tamamladı. Zabiri, turnuvanın gol kralı (5 gol) ödülünü ve turnuvanın en iyi ikinci oyuncusu olarak Gümüş Top ödülünü kazandı.

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La Liga'da gol patlaması

Avrupa'nın en güçlü liglerinde düzenli süre almak isteyen Zabiri, 29 Temmuz 2026'da Rennes'den bir sezonluk kiralık olarak İspanyol ekibi Racing Santander'e transfer oldu.

La Liga sahalarında adeta gerçek bir futbol depremi yaratan Faslı yıldız, 28 Ağustos 2026'da Elche filelerine yalnızca 21 dakikada profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı. Ardından Deportivo Alaves'e iki gol, dev rakip Barcelona'ya ise bir gol atan Zabiri, Eylül 2026'da La Liga'nın 23 yaş altı ayın oyuncusu ödülünü hak ederek kazandı. Zabiri, La Liga'da şu ana kadar 13 maçta 11 gol atarak etkileyici istatistiklerini sürdürüyor.

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Bu olağanüstü performans, ona Fas A Milli Takımı'nın kapılarını sonuna kadar açtı. Zabiri, Eylül 2026'da 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gabon karşısında A milli takımdaki ilk resmi maçına çıktı. Ardından 13 Kasım 2026'da Nijer'e karşı alınan farklı galibiyette (5-1) attığı golle Fas formasıyla uluslararası gol hesabını açtı ve önümüzdeki yıllarda Fas futbolunun hücumdaki geleceği olduğunu kanıtladı.