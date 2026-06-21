Yamal: Hayalimi gerçekleştirdim… Ve son Dünya Kupası’nı okulda izledim

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, her zamanki gibi beklentileri boşa çıkarmadı.

Yamal, Pazar akşamı Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya'nın Suudi Arabistan ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Yamal, maçın ilk dakikasından itibaren sahada güçlü bir varlık gösterdi ve Mikel Oyarzabal'ın muhteşem pasının ardından yakın mesafeden akıllı bir vuruşla skoru açtı.

Mundo Deportivo gazetesi, Yamal’ın TVE kanalına verdiği röportajı yayınladı. Yamal, “Galibiyet çok önemliydi. Uzun süredir sahalardan uzak kaldığım için tekrar oynamaya başlamaktan heyecan duyuyordum. Şimdi ise Uruguay maçını düşüneceğiz” dedi.

Lamine ayrıca İspanya'nın güçlü başlangıcının tesadüf olmadığını ortaya koydu ve şunları vurguladı: "Bir plana göre hareket ediyorduk ve telafi etmek istediğimiz için başından itibaren üzerlerine bastırdık. Maçı ilk yarıda erkenden bitirmek istiyorduk."

“Teknik direktör Luis de la Fuente ile iyi bir ilişkim var. Sonuçta sahaya çıkma kararı ona ait. Bana sordu ve ben de oynamaya hazır olduğumu söyledim. İspanya Milli Takımı’nda her zaman %100 hazırım” diye ekledi.

Dünya Kupası’ndaki ilk golünü attıktan sonra nasıl hissettiği sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: “Hissettiğim şey çok özel. Her zaman Dünya Kupası’nda oynamayı ve bu turnuvadaki serüvenime bir gol atarak başlamayı hayal etmiştim… Bu bir hayalin gerçekleşmesi, çünkü 2022 Dünya Kupası’nı okulda otururken izlemiştim.”