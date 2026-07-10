Yamal, Fransa maçı hakkında: Sevgilimin doğum gününü kutlamayı sabırsızlıkla bekliyorum!

Genç İspanyol yıldız Lamine Yamal, ülkesinin Belçika’yı 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükselmesinin ardından ateşli açıklamalarda bulundu ve İspanya’nın önümüzdeki Salı günü Fransa ile karşılaşmaktan korkmadığını, aksine korkması gerekenlerin “Les Bleus” olduğunu vurguladı.

Maçta gol atmamış veya asist yapmamış olmasına rağmen maçın en iyi oyuncusu seçilen Yamal, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına şunları söyledi: "Bu maçı büyük bir heyecanla bekliyoruz. Herkes bu maçı bekliyordu ve biz Dünya Kupası'nın en iyi iki takımıyız. Hiçbir şekilde korku duymuyoruz. Oraya güvenle gidebilecek biri varsa, o da kesinlikle biziz."

18 yaşındaki Barcelona oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: “Korkması gereken varsa, o da onlardır; onları eledik. İkimiz de harika takımlarız, bana göre en iyileriz, ama biz hiçbir şeyden korkmuyoruz.”

Bu turnuvada gol atamamasıyla ilgili olarak Yamal, kendinden emin bir şekilde şöyle konuştu: “Bu beni hayal kırıklığına uğratmıyor; Avrupa Şampiyonası’nı bir gol atarak kazandım. Eleme turunu geçersek, çok mutlu olacağım. Önemli olan takım.”

İspanyol yıldız, Fransa karşısında gol atma konusundaki büyük arzusunu da ortaya koyarak, “Bunu umuyorum, gerçekten istiyorum,” dedi ve bu sözleriyle, beklenen karşılaşmada iz bırakma hedefine açıkça işaret etti.

Fiziksel hazırlığıyla ilgili olarak Yamal şunları söyledi: “Kendimi daha iyi hissediyorum ve her hafta daha da iyiye gideceğim. Buraya kendime tamamen güvenerek geldim ve her şeyin yolunda gideceğini biliyorum. Hazırım. O günü sabırsızlıkla bekliyorum.”

Fransız milli takımının oyun tarzı hakkında ise şöyle konuştu: “Bize saldıracak bir takım, ama maç boyunca değil. Fiziksel güçleri var, ancak biz topu kontrol etmeye çalışacağız.”

İnsani bir dokunuşla Yamal, annesinin telefonundan küçük kardeşi Ken ile görüştüğünü açıkladı ve gülümseyerek şöyle dedi: “Bana dilimi çıkarmam gerekeceğini söyledi. Sevgilimin doğum günü yemeğini ve kutlamasını, ayrıca ailemle vakit geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”