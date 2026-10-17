Yamal felaketten bir adım uzaktaydı: Flick ve Raphinha son anda müdahale etti!

Lamine Yamal, Barcelona'nın Real Betis'i 5-2 yendiği maçta Facundo Bernal ile girdiği sert tartışmanın ardından Real Madrid karşısındaki El Clasico'da forma giymesini neredeyse riske atıyordu. Genç yıldızın öfkelendiği karşılaşmada Hansi Flick devreye girip oyuncusunu kenara aldı, Raphinha ise durumun daha da büyümemesi için ona sahayı hızla terk etmesini söyledi.

Gerginlik, Abdessamad Ezzalzouli'nin Betis'in farkı 3-2'ye indirdiği golünün ardından zirveye ulaştı. Lamine, daha önceki bir temas sonrası yere düşen Fermin Lopez'in durumunu kontrol etmek için yanına gitti, ardından Valles Barcelonalı oyuncunun ayağa kalkmasına yardım etmek için araya girdi.

O anda Lamine, Valles'i kenara itti; ardından Facundo Bernal ortaya çıkıp genç oyuncuyu itti, Lamine de sahada gergin bir atmosferde daha sert bir itişle karşılık verdi.

Lamine Yamal'a pahalıya patlayabilecek iki itiş

Bernal'in Lamine'e doğru iki kafa hareketiyle karşılık vermesinin ardından gerginlik hızla tırmandı ve olay, sözlü tartışma ile fiziksel temasın çok ötesine geçebilecek bir hal aldı.

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Lamine maçta sarı kart görmüştü; bu nedenle öfkesinin sürmesi, Barcelona için La Liga'da önemli bir durak olan Real Madrid maçının yaklaştığı bir dönemde ekstra bir risk taşıyordu.

Lamine'in itişinin ardından Bernal yere düşseydi ne olacağını tahmin etmek kolay değildi; ancak bu olay, El Clasico'nun önemi ve gerginliğin farklı bir şekilde gelişmesi halinde disiplin cezası alma olasılığı göz önüne alındığında genç oyuncuyu hassas bir konuma soktu.

Flick ve Raphinha

Hansi Flick, Lamine'i bu gergin atmosferden uzaklaştırmanın gerekliliğini fark etti ve onu oyundan almaya karar verdi. Bu, Alman teknik adamın sezon boyunca aldığı üçüncü benzer karardı; daha önce Elche ve Levante maçlarında da genç yıldızı dinlendirmişti.

Kenar çizgisinde Raphinha, takım arkadaşına sahayı bir an önce terk etmesini söyledi; Flick ise birkaç saniye sonra onu tutup kulağına bir şeyler fısıldadı. Bu görüntü, oyuncusunu sakinleştirme ve oyundan çıkarılma gerekçelerini açıklama çabası gibi görünüyordu.

Karar hassas bir zamanlamada geldi, zira Barcelona beklenen Real Madrid maçı öncesinde en önemli oyuncularından birini anlık bir öfke yüzünden kaybetmeye ihtiyaç duymuyordu.

Öfkesinden arınmamış bir yetenek

Yaşanan olaya rağmen Lamine Yamal, Betis karşısında dikkat çekici bir performans sergiledi ve hayranlık uyandıran açılış golü başta olmak üzere teknik parıltılar gösterdi; buna hücum katkısı ve Gabriel Jesus'un golündeki asisti de eklendi.

Ancak Lamine'in alışılmış sakinliği, özellikle kışkırtıldığını hissettiğinde zaman zaman öfkelenmesinin önüne geçemiyor. Yaklaşık bir ay önce Sanchez Pizjuan'da bazı taraftarların, abartılı düşme olarak gördükleri hareketleri nedeniyle onu eleştirmesi ve La Cartuja'da golünü kutlamasına gelen tepkiler buna örnek gösteriliyor.

Genç yıldız olağanüstü bir yeteneğe ve fark yaratma kapasitesine sahip; ancak gergin anlarda soğukkanlılığını korumak, özellikle etrafındaki baskının boyutu ve Barcelona'nın oynadığı maçların önemi düşünüldüğünde gelişiminin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.