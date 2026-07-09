İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal, Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi ile forma değiş tokuşu yapmayı umduğunu söyledi.

İspanya, Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika ile karşılaşmaya hazırlanırken, Arjantin ise İsviçre ile karşılaşacak.

Yamal, Mundo Deportivo gazetesine verdiği kısa röportajda, “Eğer finale kalırsak, Dünya Kupası finalinde Arjantin ile karşılaşmayı çok isterim” dedi.

"Hangi oyuncuyla forma değiş tokuşu yapmak istersin?" sorusuna ise "Lionel Messi ile" yanıtını verdi.

Lamine Yamal, “Fas milli takımının yıldızı İsmail Sebari, şu ana kadar Dünya Kupası’nda beni en çok şaşırtan oyuncu oldu” dedi.

"New York'u ziyaret etmeyi umuyorum, ayrıca NBA yıldızı LeBron James ile tanışmak istiyorum" dedi.

Son olarak, “Bu kadroya hangi eski İspanyol futbolcuyu dahil ederdin? Andrés Iniesta” dedi.