Yamal, Euro ve Dünya Kupası sayesinde tarihe geçiyor

Dünyanın gözleri New York/New Jersey Stadyumu’na çevrilmiş durumda; İspanya ve Arjantin, 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için tarihi bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maçın önemi sadece futbol dünyasının en değerli kupasını kazanmakla sınırlı değil; aynı zamanda genç İspanyol yıldız Lamine Yamal için, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atmanın eşiğine geldikten sonra, tarihe altın harflerle adını yazmaya devam etme fırsatı da sunuyor.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış uluslararası “Opta” ağı, 19 yaşındaki Lamine Yamal’ın futbol tarihinde hem Avrupa Şampiyonası finalinde hem de Dünya Kupası finalinde yer alan ilk oyuncu olduğunu, ve genç yaşına rağmen olağanüstü kariyerine yeni bir tarihi rekor ekledi.

İspanya milli takımı, yarı finalde Fransa'yı 2-0'lık haklı bir galibiyetle mağlup ederek finale yükselmeyi garantiledi. Takım, turnuvadaki güçlü performansını sürdürerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

Öte yandan Arjantin Milli Takımı, İngiltere karşısında heyecan verici bir geri dönüşle 1-0 geriden gelip maçı 2-1 kazanarak finale yükseldi ve turnuvanın en güçlü iki takımını bir araya getirecek merakla beklenen finalde “La Roja” ile ateşli bir karşılaşmaya hazırlanıyor.

İspanya Milli Takımı, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda finale yükselip Hollanda'yı yenerek ilk dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası finaline çıkıyor.

Arjantin milli takımı ise 2022'de üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra, Dünya Kupası finaline yedinci kez ve üst üste ikinci kez çıkıyor. Arjantin, kupayı elinde tutmayı ve dördüncü şampiyonluğunu kazanmayı hedeflerken, İspanya ise 16 yıllık bir aradan sonra dünya şampiyonluğuna yeniden kavuşmayı hedefliyor.