Yamal, Dünya Kupası’nın tarihi listesinde Bouadi ve Pelé’nin yanına katıldı

Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası kapsamında bugün Cuma günü İspanya ile Belçika arasında oynanan maçta, Dünya Kupası çeyrek finalinde forma giyen en genç üçüncü oyuncu olarak yeni bir tarihi başarıya imza attı.

Yamal, 18 yaş 362 gün ile bu maça çıktı ve Dünya Kupası çeyrek finallerinde forma giyen en genç oyuncular listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

Ayrıca okuyun

Hakimi, Dünya Kupası'nda Senegali'nin rekorunu egale etti

Videoda... Mbappé: Hakimi sahada arkadaşım değil... Yaralanmamın nedeni bu

Yamal'ın önünde, 1958 Dünya Kupası'nda 17 yaş 239 gün yaşında bu aşamaya çıkan Brezilyalı efsane Pelé ve bu turnuvada 18 yaş 280 gün yaşında forma giyen Faslı Ayoub Bouadi yer alıyor.

İspanya milli takımı, son 32 turunda Avusturya'yı 3-0'lık rahat bir galibiyetle geçtikten sonra, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 yenerek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.



