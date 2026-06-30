Genç İspanyol yıldız Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda ülkesinin Avusturya ile oynayacağı merakla beklenen maçtan sadece iki gün önce heyecan verici bir radyo röportajı verdi.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, Barcelona'nın kanat oyuncusu "COPE" radyosuna verdiği röportajın başında, son sakatlığının ardından fiziksel hazırlığıyla ilgili şüpheleri gidermeye özen gösterdi ve "Bu Perşembe günü 90 dakikayı tam olarak oynamaya tamamen hazırım" dedi.

Dünya Kupası’nın ilk üç maçında “El Matador”un performansına yöneltilen eleştirilere ve takımın şu anki seviyesinin önceki Avrupa Şampiyonası’ndaki performansıyla karşılaştırılmasına yanıt olarak Yamal, gerçekçi bir şekilde şöyle yorumladı: “Şu anki seviyemiz nedir? Euro’daki seviyemizle aynı mı? Gerçek şu ki, birçok kez harika oynadım ama eli boş eve döndüm. Futbolda en önemli şey kazanmaktır; iyi oynarsan odana mutlu dönersin, ama kaybedersen üzgün dönersin. Elbette gelişebiliriz ve şu ana kadar gösterdiğimizden çok daha iyiyiz, ama hangisi daha iyi? Hollanda gibi oynayıp turnuvadan elenerek evine dönmek mi, yoksa Paraguay gibi oynayıp tur atladığın için odanda mutlu olmak mı?”

Genç kanat oyuncusu, Suudi Arabistan’a gol atarak geri dönmeden önce sakatlık nedeniyle geçirdiği zorlu haftalara değindi ve o anları şöyle anlattı: “Son derece mutlu oldum, daha önce hiç böyle bir sevinç hissetmemiştim. Dünya Kupası, diğer hiçbir turnuvaya benzemeyen tamamen farklı bir turnuva ve tekrar oynayabildiğim için çok mutluydum. Hangi turnuvaya katılırsam katılayım, her zaman şampiyonluğu kazanmayı düşünerek sahaya çıkarım ve bu yüzden bu yıl Dünya Kupası’nı kazanacağımıza inanıyorum.”

İspanya milli takım kampındaki atmosferle ilgili olarak ise Yamal, taraftarlara güven verici bir mesaj gönderdi: “Hepimiz en iyisini yapabileceğimizi biliyoruz, ancak en yüksek seviyemize ulaşana kadar adım adım ilerlemeye odaklanıyoruz. Herkes fiziksel olarak iyi durumda ve kendimize güvenmeliyiz çünkü kritik anlar artık başladı; şu ana kadar yaptıklarımızın artık bir değeri yok ve önümüzdeki maçlarda iyi oynarsak, kimse başlangıçta neler olduğunu hatırlamayacak."

Yamal, eleştirileri genellikle okumadığını, ancak “iyi bir maç çıkardığında” bunlara dikkat ettiğini itiraf etti ve İspanya’nın hücum projesinin kaptanı olarak omuzlarına binen baskının kendisini rahatsız etmediğini vurguladı: “En çok heyecan uyandıran ve maçların gidişatını değiştirebilen oyuncu olduğumu çok iyi anlıyorum. Baskı, ancak senden isteneni yapamadığın zaman ortaya çıkar, ama ben bunu yapabiliyorum.”

Stadyumlarda maruz kaldığı yuhalamalara gelince, genç yıldız bunun her zaman yaşamak zorunda kalacağı bir şey olduğunu düşünüyor ve şöyle açıklıyor: "Ben Pedri gibi herkesin sevdiği bir oyuncu değilim. Takım arkadaşlarımla nasıl kutlama yaparsam yapayım, birileri tarafından sevilmeyeceğim, birileri tarafından da sevileceğim. Messi ve Cristiano Ronaldo bile her zaman yuhalandılar; ben bunu kabulleniyorum, futbol budur."

Röportajın sonunda Yamal, radyo yorumcularının hızlı sorularını yanıtladı; Brezilyalı Vinícius Júnior ve Faslı İsmail Sebari’yi bu Dünya Kupası’nın en parlayan yıldızları olarak seçti.

Sohbet mizah unsurlarından da yoksun değildi; takım arkadaşı Mark Kokorela’nın Real Madrid’e transferiyle ilgili olarak Yamal, sol bek oyuncusuna sert bir şaka yaptı ve şöyle dedi: “Ona ilk günden itibaren ilk 11’de başlayacağını söyledim, hepsi bu kadar, çünkü onu sahada canlı canlı yiyip bitireceğim.”