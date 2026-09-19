Barcelonalı yıldız Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performanstan memnun olmadığını ifade etti.

Yamal, İspanyol "As" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra mutlu ayrılmadım ve bunun sakatlıkla hiçbir ilgisi yok. İnsanların görmediği pek çok şey ortaya koymuş olsam da kendimden memnun değildim. Benim performansımla başka herhangi bir oyuncunun harika bir Dünya Kupası geçireceğini biliyorum, ama daha fazlasını verebilirdim ve bir sonraki turnuvada yer almak için sabırsızlanıyorum."

Ego ve kibirle ilgili suçlamalar hakkında ise Yamal şöyle konuştu: "Kontrolle birleşen egonun son derece mükemmel bir şey olduğuna inanıyorum, yeter ki her zaman kontrol altında kalsın, çünkü tüm takıma yardımcı olur. Her zaman yanımda en iyi olduklarına inanan oyuncular olmasını isterim."

Sahadaki mevkisiyle ilgili olarak Barcelonalı yıldız şunları söyledi: "Hangi mevkide son bulacağımı bilmiyorum, ama her zaman bir forvet olacağım. Kesinlikle 16 yaşındaki Lamine'i sahanın kenar çizgisine yapışmış halde görmeyeceksiniz; ceza sahasına kademeli olarak yaklaştıkça daha tehlikeli olacağım."

19 yaşında takıma liderlik etmek konusunda İspanyol oyuncu şöyle konuştu: "Sizi lider olmaya yönelten adımı takım arkadaşlarınız verir ve ben bunu gerçekten fark ediyorum, çünkü takım zor anlarda her zaman bende cevaplar arıyor ve durumun böyle olmasından dolayı çok minnettarım."

Geçen sezon El Clasico öncesi yaptığı tartışmalı açıklamalar hakkında ise genç forvet şunları söyledi: "O gün, o kadar da hakaret etmediğime inanarak geldim. Bu şekilde oynamayı, dört yıl önce yaşanan ve neredeyse sadece göstermelik bir maç olan türden bir Clasico'ya çıkmaya tercih ederim. İki takımdan birinin kazanacağını biliyordunuz, ama bu işi başka bir şekilde de ele alabileceğimi fark ettim."

Yamal, geçen sezon Liga'da ilk devre El Clasico öncesinde Real Madrid'e hakaret ederek şöyle demişti: "Evet, Real Madrid çalıyor, sonra da sürekli şikâyet ediyor."

Kültürü ve kökleri hakkında ise Yamal şunları ifade etti: "Köklerinizin kültürü, günlük hayatınızda her konuda size yardımcı olur. Fas'a ilk kez gittiğimde hiçbir şey anlamıyordum, sadece İspanyolca konuşuyordum ve uyum sağlamanın ne kadar zor olduğunu gördüm; bu da sizi ileriye taşıyor ve geliştiriyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum."



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