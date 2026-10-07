Bir basın raporu, bugün çarşamba günü, uluslararası ara döneminde İspanya Milli Takımı'nı ilgilendiren ve kahramanı Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal olan ilginç bir olayı ortaya çıkardı.

İspanya Milli Takımı, 4 maçlık üst üste galibiyetle UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi ve Yamal bu karşılaşmaların tamamında sahadaydı.

"AS" gazetesine göre, teknik direktör Luis de la Fuente, bu uluslararası ara dönemde Yamal için kendisine verdiği sözü tutmadı.

Teknik direktör, Hırvatistan maçından önce, bu uluslararası ara dönemde İspanya Milli Takımı'ndaki hiçbir oyuncunun 270 dakikadan fazla oynamamasını garanti etmeye bağlı kaldığını açıklamıştı.

Ancak Yamal bu sözü bozdu; dört maçın tamamında ilk 11'de forma giydi ve uzatma dakikaları hariç 281 dakika oynadıktan sonra Barcelona'ya döndü.

Ballon d'Or adayı, önceki maçlarda bile hiçbir zaman oyundan çıkmayı talep etmedi, ancak dün Hırvatistan karşısında ne gol attı ne de asist yaptı; fakat Josko Gvardiol'u yordu, özellikle ilk yarıda ona üstünlük kurdu ve ardından Manchester City savunmacısı seviyesini yeniden yakalamayı başardı.

İspanya Milli Takımı teknik direktörü birçok kez önceliğinin "oyuncuların sağlığı" olduğunu açıklamıştı; buna rağmen birçok İspanyol oyuncu mevcut uluslararası ara dönemde fiziksel sorunlar nedeniyle ülkelerine dönmek zorunda kaldı. Bunlar: Ferran Torres, Grimaldo, Nico Williams ve Barcelonalı Eric Garcia.

Pedri, Yamal'ı savundu

Pedri, dünkü maçın ardından, bazı fırsatları harcadıktan sonra açıkça hayal kırıklığına uğramış görünen Barcelonalı takım arkadaşını savundu: "Bir kez daha harika bir maç çıkardı. İsabetten, önceki maçlarda gösterdiği o teknik dokunuştan yoksundu. İyi oynayıp da ürettiğini gördüğümüz o fırsatları harcadığında çok sinirleniyor. Evet, biraz rahatsız bir halde yedek kulübesine gitti."

Pedri sözlerine şöyle devam etti: "Son derece hırslı bir oyuncu, her zaman gol atmaya çalışıyor ve her zaman takıma katkıda bulunmak istiyor. Gol atmasa ya da asist yapmasa bile çok şey veriyor, çünkü birçok oyuncunun dikkatini üzerine çekiyor. Maçın gidişatını değiştiren ve bize çok şey katan bir oyuncu, iyi ki hem milli takımda hem de Barcelona'da bize ait."

İşte bu uluslararası ara dönemde durum böyleydi; dünkü gol kuraklığına rağmen rakamlar da bunu gösteriyor. Ballon d'Or adayı, İngiltere karşısında açılış golünü attı, Hırvatistan'ı yenerken iki gol kaydetti, Oviedo'da Çek Cumhuriyeti karşısında bir gol daha atmak için geri döndü ve Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda da bir asist yaptı.