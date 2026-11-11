Bir yorum fırtınası koparan bu adımda, Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya milli takımının teknik heyeti, genç yetenek Lamine Yamal'ın "Las Rozas" kampına katılmak yerine sağ dizindeki ağrıyı tedavi etmek için Barcelona'da kalmasına izin vermeye karar verdi.

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Atletico Madrid karşılaşmasının ardından belirtilerin ortaya çıkmasıyla alınan karar, yıldız oyuncunun yarın perşembe günü Çek Cumhuriyeti maçında forma giyemeyeceği anlamına geliyor; İngiltere karşılaşması için ise milli takıma daha sonra katılacak.

Yamal geçen pazartesi antrenmana çıkmadı ve tıbbi tetkiklerin ardından kulübünde birkaç gün dinlenmesine karar verildi. Ancak bu uygulama fark edilmeden geçmedi, aksine ünlü radyo programı "El Larguero"da hararetli bir tartışmanın odağı haline geldi.

İspanya Milli Takımı'nın mevcut kamp için açıklanan ilk aday kadrosu şu isimlerden oluştu:

Kaleciler: Unai Simon - David Raya - Joan Garcia - Alvaro Valles.

Defans: Pedro Porro - Marc Pubill - Aymeric Laporte - Pau Cubarsi - Dean Huijsen - Jacobo Ramon - Marc Cucurella - Alejandro Grimaldo.

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Orta saha: Martin Zubimendi - Pablo Barrios - Fabian Ruiz - Pedri - Mikel Merino - Alex Baena - Fermin Lopez - Marc Roca.

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Hücum: Nico Williams - Yeremy Pino - Mikel Oyarzabal - Ferran Torres - Roberto Fernandez - Lamine Yamal - Ander Barrenetxea.

İspanyol "Sport" gazetesi, Barcelonalı forvetin maçı galibiyetle mutlu bir şekilde bitirdiğini ancak sağ dizinde ağrı hissettiğini aktardı. Oyuncu pazartesi sabahı "Joan Gamper" spor tesislerinde tıbbi tetkiklerden geçti ve bu tetkikler ciddi bir sakatlık olmadığını gösterdi; ancak Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın sağlık ekipleri, Çek Cumhuriyeti karşısında oynatarak risk almamak ve ona iyileşme fırsatı tanımak konusunda anlaştı.

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Bu kadroya ilişkin olarak, eski İspanyol orta saha oyuncusu Jordi Marti, oyuncunun durumunun 2024'ten beri Barcelona'da titizlikle takip edilmesinin bu kararı haklı kıldığı görüşünde; kulübün eksiksiz tıbbi dosyalara, fizyoterapistlere ve oyuncunun durumunun ayrıntılarını iyi bilen doktorlara sahip olduğunu belirtti.

Önde gelen İspanyol gazeteci Javier Herraez ise bundan daha da ileri giderek, İspanya Futbol Federasyonu'nun gerilim yerine Barcelona ile "iyi ilişkiyi" tercih ettiğini vurguladı ve Yamal'ın yokluğunun "bir felaket olmadığını" ekledi.

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Buna karşılık, İspanyol spor analisti Julio Pulido büyük şaşkınlığını dile getirdi; davet edilen hiçbir oyuncunun milli takım kampındayken iyileşmek için kulübüne geri dönmesinin daha önce görülmediğini söyledi ve açıkça şunu sordu: "Eğer bu amaç için değilse milli takım doktorlarının ne faydası var?"

İspanyol gazeteci Miguel Martin Talavera ise meselenin özüne inerek, bu kararın verdiği mesaja karşı uyardı: "Öne çıkan oyuncu istediğini yapabilir." Durumu "normal dışı" olarak niteleyen ve meselenin ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyleyen Anton Meana da onu destekledi.

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Federasyonun Barcelona ile uyumlu bir ilişki kurma kaygısı ile oyuncunun konumunun milli takım disiplininin önüne geçtiği bir emsal yaratma endişesi arasında, De la Fuente'nin kararı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Peki bu, yalnızca gerçekçi bir tıbbi uygulama mı, yoksa "La Roja"nın içindeki eşitlik kuralını bozan özel bir muamelenin başlangıcı mı? Önümüzdeki günler, özellikle de Yamal'ın İngiltere karşısında geri dönüşü, bu sorunun yanıtını verebilir.