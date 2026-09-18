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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOLAFP
Bart DHanis
Çeviri:

Yamal, Barça’daki takım arkadaşından etkilenmedi: “Hiçbir fikri yoktu...”

Lamine Yamal, Movistar’a verdiği röportajda Marcus Rashford hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, Rashford’un El Clasico oynamanın ne anlama geldiğine dair hiçbir fikri olmadığını öne sürdü.

Yamal, geçen sezon FC Barcelona’da Rashford ile birlikte forma giydi. İngiliz oyuncu, Manchester United tarafından İspanyol devine kiralanmıştı.

Yamal, Movistar’a yaptığı açıklamada, Real Madrid’e karşı oynanan maçta Rashford’un sergilediği yoğunluktan ilk etapta etkilenmediğini belirtti.

“İlk Clasico’sunda Rashford’a baktığımı hatırlıyorum ve gösterdiği yoğunluktan etkilenmemiştim. Bu maçı oynamanın ne demek olduğunu bilmiyordu” diyerek söze başlayan on dokuz yaşındaki kanat oyuncusu,

“O sezon onlara karşı ikinci kez oynadığımızda ise artık anlamıştı. Frikikten bir gol attı ve çok farklı bir yoğunlukla oynadı” ifadelerini kullandı.

“La Masia’dan (FC Barcelona altyapısı, ed.) geliyorsanız, Real Madrid’e karşı bir maçın ne anlama geldiğini bilirsiniz. Bu tam anlamıyla bir savaştır” diyerek sözlerini noktaladı.

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