Yamal, Ballon d'Or kriterlerini eleştirdi ve Messi ile Ronaldo'yu örnek gösterdi

Tanıtım kliplerinin yayımlanmasından günler sonra, genç yıldız Lamine Yamal'ın tam röportajı "Movistar Plus" ekranında "Universo Valdano" programında yayınlandı. İlk sızıntılar onun Ballon d'Or hakkındaki sözlerine odaklanmışken, nihai versiyon bireysel ödüller krizine dair mevcut durumla ilgili ayrıntılı ve tartışmalı görüşlerini ortaya koydu.

Yamal, sözlerine "Ballon d'Or" kazananlarının şu anda değerlendirilme biçimine yönelik doğrudan bir eleştiriyle başladı ve İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Bu ödül artık tamamen farklı bir şekilde değerlendiriliyor. Messi ve Cristiano ortalıktayken, herkes onların dünyanın en iyileri olduğunu biliyordu ve dolayısıyla ödül ikisi arasında sınırlıydı."

Şunları ekledi: "Bugünün sorunu, insanların Ballon d'Or ile ilgisi olmayan şeyleri değerlendirmeye başlamasıdır. Örneğin, ödülün Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için Paris Saint-Germain'den bir oyuncuya gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Şampiyonlar Ligi'ni kazandığınızda, en iyi kolektif olarak takıma kupayı veriyorlar ve bu onların hak ettiği şey, ancak bireysel ödül tamamen başka bir şey; o, dünyanın en iyisine verilmeli, hepsi bu. Sadece 80 gol attı diye bir oyuncuya verilmemeli, çünkü 80 gol atan kişi gol kralı ödülünü alır. Bunlar insanların anlamadığı farklı şeyler; en iyisi, bir maçta spiker olarak izlemekten keyif aldığın ve herkesten farklı gördüğün kişidir. Ödül gerçekten en iyiye, daha çok gol atana ya da daha çok kupa toplayana değil, geri döndüğünde gerçek değerini kazanacak."

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Genç yıldız, modern futbolun gerçekleri ve bazı zamanlarda sahayı öfkeli terk etmesinin nedenleri hakkında konuşmaya geçti ve şunları vurguladı: "Futbolda büyüdüğüm yöntem, maçları ilk dakikadan doksanıncı dakikaya kadar eksiksiz izlemeye dayanıyordu. Bu oyuncu kaç gol attı ya da kaç asist yaptı öğrenmek için uygulamalar açmıyordum, aksine herkes oyunun keyfini çıkarıyordu; belki 20 gol atmayan ama çok sevdiğim Mesut Özil gibi hayali bir keyfi temsil eden bir oyun kurucuyu izliyordun."

Şunları ekledi: "Bence şu anki nesil maçlara uygulamalar üzerinden giriyor ve şöyle diyor: 'Lamine iki gol attı ve iki asist yaptı, demek ki harika bir maç çıkardı.' Oysa benim başıma pek çok maçta, gol atmadan keyifli bir performans sunduğumu hissetmek geliyor ve çok mutlu uyumaya gidiyorum; çünkü futbolun sadece bir gol atmak olmadığını, aksine topun kalecinin ayağından çıkmasından itibaren tüm yapı olduğunu biliyorum."

Yamal, maçların ardından aile içindeki tartışmalarının perde arkasını açıklayarak ekledi: "Eve bazen öfkeli varıyorum ve annem her zaman gol atamadığım için mi öfkeli olduğumu soruyor, ben de ona bu yüzden asla öfkelenmeyeceğimi söylüyorum; gol atmak istatistiklerde sadece bir rakam, oysa gerçek öfkem topa dokunmadığımda ve oyunun keyfini çıkaramadığımda beni sarıyor, beni en çok kızdıran şey budur."

Saha içindeki taktiksel açıdan ise Barcelona oyuncusu takım arkadaşlarıyla anlaşmalarının niteliğini ortaya koydu ve şunları söyledi: "Antrenmanlarda her zaman boşluklara hareket etmeyi tercih eden bir oyuncu olan Fermin ile ya da Eric ve Gül ile konuşuyorum; onlara beni içeriden geçmelerini tercih ettiğimi söylüyorum, çünkü bunu yaparlarsa ya bire bir kalırlar ya da örtme pozisyonundan çekilirler, böylece beni rahatsız etmezler ve dolayısıyla oyundan çıkarlar. Bu ayrıntıları her zaman tartışmaya çalışıyoruz; futbolda en basit şeyler en etkili olanlardır. Bir oyuncu boşluğa doğru koştuğunda ve savunmalar durduğunda, onun markajsız kalacağı bir saniye vardır ve tam da bu saniye üzerinde antrenman yapmamız ve zamanlamasını hassasiyetle ayarlamamız gereken şeydir."