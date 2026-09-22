Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, Ballon d'Or ödülü yarışındaki şansına dair açıklamalarını yineleyerek, ödülün yalnızca bir oyuncunun sezon boyunca attığı gol sayısına ya da kazandığı kupalara dayanmaması gerektiğini vurguladı.

Yamal, Fransız gazetesi "L'Équipe"e verdiği röportajda, kendisini bu prestijli ödül adayları arasına koymaya yeterli gördüğü öne çıkan güçlü yönlerinden bahsetti ve istatistiklerinin ve kupalarının yanı sıra futbolu anlama ve ondan keyif alma konusundaki kendine özgü tarzının, adaylığında önemli faktörler olduğunu belirtti.

Barcelona yıldızı, Ballon d'Or'un mutlaka sezon boyunca en fazla golü atan ya da en çok kupayı kazanan oyuncuya gitmesi gerekmediğini düşünüyor ve ödülün, yetenekleriyle fark yaratabilen, taraftarları eğlendiren ve özel bir etki bırakan bir futbol tarzı sunan oyuncuları da takdir etmesi gerektiğini açıkladı.

Yamal, İspanyol gazetesi "Marca"nın bugün salı günü aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Ballon d'Or, dediğim gibi, yılın en iyi oyuncusuna, olağanüstü oyuncuya verilen ödüldür; onu oynarken izlemekten öyle keyif alırsınız ki sadece onun için bir maçın tamamını izleyebilirsiniz. Bence olağanüstü oyuncu bunu ifade eder. Mesele attığı gol sayısı ya da buna benzer herhangi bir şey değil."

Yamal, kendisine göre Ballon d'Or için yarışabilecek bir oyuncunun gerçek anlamını temsil eden futbolun en önemli iki yıldızından, Lionel Messi ve Ronaldinho'dan söz etti.

Bu bağlamda şöyle konuştu: "Ballon d'Or'u düşündüğümde aklıma Messi ya da Ronaldinho geliyor. İkisi de farklı oyunculardı ve onları oynarken izlediğinizde sizi gülümsetiyorlardı."

Yamal güçlü yönlerini belirtiyor

Genç kanat oyuncusu şöyle açıkladı: "Bence bütün taraftarlar güçlü yönlerimi biliyor. Sahaya çıkıyorum, keyif alıyorum, iyi oynuyorum ve kendi tarzımda oynuyorum. Neyse ki Barcelona ile pek çok kupa kazanmayı da başardım ve bunun da ötesinde, ülkemin milli takımıyla en önemli kupayı, yani Dünya Kupası'nı kazandım. Ama bütün bunların ötesinde, en büyük güçlü yönümün oyun tarzım olduğunu düşünüyorum ve beni farklı kılan da bu."

Yamal ayrıca, herhangi bir oyuncunun ödül yarışındaki şansını artırmada takımın toplu başarısının önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Bence bütün bunlar beni iyi bir aday yapıyor. Sonuçta bu çok önemli bir şey, çünkü iyi bir oyuncu olmanın yanı sıra, bence en iyi oyuncu her zaman takımını kazandırandır. Takımınız kazandığında herkes daha çok öne çıkar ve herkes daha fazla parlar."

Barcelona yıldızı, kulüpte ve İspanya Milli Takımı'nda yaşadığı durumdan da söz ederek şöyle dedi: "Şükürler olsun, bir yıldır milli takımla galibiyetler alıyoruz. Barcelona ile de kazanıyoruz. Çok mutluyuz ve galibiyetlere devam etmek istiyoruz. Ben de kişisel olarak çok mutluyum."

Ballon d'Or'un sahibinin, 26 Ekim Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da açıklanması bekleniyor.

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