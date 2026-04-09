Yamal, Atlético Madrid'e karşı alınan yenilginin ardından Barcelona taraftarlarına söz verdi

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atlético Madrid'e 2-0 yenildikten sonra Barça taraftarlarına bir söz verdi.

Barselona'nın yarı finale yükselme şansı hala var olsa da, bir sonraki tura geçmek için 3 gol farkla kazanması gerektiğinden, bu görev oldukça zor hale geldi.

Buna rağmen Yamal, önümüzdeki Salı akşamı Atlético Madrid'in kalesi Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçı öncesinde, tur atlama umudunu korudu ve Barcelona taraftarlarına kesin bir söz verdi.

Gidiş maçından birkaç saat sonra, Lamine Yamal, Atlético Madrid'e karşı alınan yenilginin ardından sosyal medyada liderlik rolünü üstlendi.

Lamine şöyle yazdı: "Henüz her şey bitmedi, Barcelona taraftarları. Rövanş maçında elimizden gelenin en iyisini yapacağız... Her zaman bir aradayız."

