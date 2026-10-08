Henüz on dokuz yaşında olan Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, "Resonancia de Corazón" (Kalbin Yankısı) podcast yayınına verdiği röportajda zor çocukluğunu ve ailesinin yaşadığı maddi sıkıntıları anımsadı.

Yamal, annesi Sheila Ebana ve eski evi hakkında uzun uzun konuştu ve şunları söyledi: "Anneme istediği yerde bir ev aldım. Hangi bölgede yaşamak istediğini sordum ve ona 'nerede istersen' dedim."

Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: "Mutfağı ve yatak odası aynı yerde olan bir dairede yaşıyordum."

Bu başarı, sevdiklerinin hayatında yarattığı olumlu değişiklikler nedeniyle Yamal için özel bir anlam taşıyor. Barcelonalı oyuncu şöyle diyor: "Annemi mutlu görüyorum, kardeşimin benim hayalini kurduğum çocukluğu yaşadığını görüyorum ve beni asıl mutlu eden bu."

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Ayrıca babasının ve büyükannesinin içini rahatlatabildiğini de anlatıyor ve çocukluğu boyunca yanında olan kadına içten sözler ayırıyor: "Annemin istediği her şeyi var. O benim kraliçem, sahip olduğum en değerli şey. O, her çocuğun hayalini kurduğu şey."

Belirtmek gerekir ki Yamal'ın annesi, oğlunun olağanüstü yeteneğine rağmen her zaman eğitimini tamamlaması konusunda ısrarcı oldu; hatta derslerine çalışmazsa onu futboldan mahrum bırakmakla tehdit etti.







