Avustralyalı gazeteci Daniel Garb'ın 2026 Ballon d'Or ödülündeki oy tercihleri dikkat çekti. Açıkladığı tercih listesinde yer alan bazı çarpıcı kararlar, özellikle de İspanyol yıldızın ödül yarışında elde ettiği konuma rağmen Lamine Yamal'ı Michael Olise'nin ardından altıncı sıraya koyması öne çıktı.

Garb, 2018 yılından bu yana Ballon d'Or oylamasında Avustralya'yı temsil ediyor ve bu yılki edisyonu, adaylar arasında tercih yapmanın zorluğu nedeniyle, Dünya Kupası'nın etkisi ve oyuncuların kulüpleriyle yaşadıkları farklı koşullar göz önüne alındığında, şimdiye kadarki en zor edisyon olarak nitelendirdi.

Garb, Avustralyalı Football360 platformuna verdiği röportajda, İngiliz Harry Kane'i birinci sıraya koyduğunu, listesinde ikinci sırada yer alan Fransız Kylian Mbappé'nin önüne geçirdiğini açıkladı ve kararını oyuncular arasındaki gol farkıyla gerekçelendirdi.

Avustralyalı gazeteci, gollerin değerlendirmesindeki tek kriter olmadığını, ancak yaklaşık 15 gole ulaşan farkın, terazinin Bayern Münih forvetinden yana ağır basmasında belirleyici olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Nihai tercihini yapmadan önce Kane ile Mbappé arasında tercih yapmak için uzun süre harcadığını da ekledi ve aralarındaki gol farkının yaklaşık beş ila on gol kadar azalmasının, kararını Fransız yıldızın lehine değiştirebileceğine işaret etti.





Üçüncü Messi, dördüncü Rodri

Arjantinli Lionel Messi, Garb'ın tercihlerinde üçüncü sırada yer aldı ve Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ödülünü kazanmasına rağmen dördüncü sırada kalan İspanyol Rodri'nin önüne geçti.

Michael Olise'yi beşinci sıraya, altıncı sıradaki Lamine Yamal'ın önüne koyması, özellikle mevcut neslin öne çıkan yıldızları arasındaki çetin rekabet göz önüne alındığında, Garb'ın listesindeki en çarpıcı ayrıntılardan biriydi.

Liste ayrıca yedinci sırada Gürcü Khvicha Kvaratskhelia'yı, sekizinci sırada Norveçli Erling Haaland'ı, dokuzuncu sırada İspanyol Pau Cubarsí'yi ve onuncu sırada İngiliz Jude Bellingham'ı barındırdı.

Diğer ödüllerdeki tercihleri

En iyi kaleci ödülü kategorisinde ise Garb, İspanyol Unai Simón'u birinci sıraya koyarak vatandaşı David Raya'nın önüne geçirdi, Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha ise üçüncü sırada yer aldı.

En iyi teknik direktör ödülünde ise İspanyol Luis de la Fuente'yi birinci sıraya koyarak Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın önüne geçirdi.

En iyi kulüp ödülü düzeyinde ise Garb, Arsenal'i birinci sıraya koyarak Paris Saint-Germain'in önüne geçirdi.











