Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho, İspanya La Liga'nın altıncı haftasında salı akşamı "Martínez Valero" stadında oynanacak Elche karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında boy gösterdi ve takımının hazırlıklarından, bazı yıldızlarının durumundan ve takımıyla oturtmaya çalıştığı oyun tarzından söz etti.

Detaylarını İspanyol basınının aktardığı toplantıda Mourinho, Real Madrid içindeki önemli dosyaların birçoğuna değindi. Vinicius Junior ve Arda Güler ile başlayıp Tchouameni'nin durumundaki gelişmeye uzanan, yüksek pres ve oyuncuların dakika yönetimine dair felsefesine kadar giden konuların ardından çıkışını penaltılar hakkında dikkat çeken bir yorumla noktaladı.

Mourinho, Elche karşılaşmasıyla ilgili hedefini açık bir şekilde özetleyerek şöyle dedi: "Kazanmak istiyorum. İyi oynamak ve kazanmak istiyorum, bundan fazlası değil." Odağının, takımından istediği seviyeyi ortaya koyarak galibiyet elde etmek olduğunu vurguladı.

Güler için beklenti çıtasını yükseltti

Portekizli teknik adam, Arda Güler'e büyük bir hayranlık duyduğunu belli etti ve sahada fark yaratma yeteneğini överek şöyle konuştu: "Kalitesi olağanüstü: keskin oyun görüşü, bitiriciliği, takımın performansına kattığı istikrar ve yaratıcılığı. Muazzam bir potansiyeli var ve istatistikleri gerçekten etkileyici."

Mourinho dikkat çeken bir tonla ekledi: "Belki abartmak ve onun en iyi, en iyi, en iyi, üç kez en iyi olduğunu söylemek istemem, ama evet, o en iyi, en iyi."

Buna karşılık Mourinho, Vinicius'tan kale önünde daha fazla bitiricilik istedi. Brezilyalı oyuncunun en iyi versiyonunun, fırsatları gole çevirebildiğinde ortaya çıktığını değerlendirdi; ancak takım oyununun ve günlük gelişimin önemini de vurguladı.

Şöyle dedi: "En iyi hali gol atmasıdır. Asist yapmanın önemli olduğu açık, takım oyunu son derece önemli, günlük çalışma önemli ve bunu kusursuz şekilde yapıyor, ama bir de başka bir Vinicius var."

Mourinho projesini anlatıyor

Mourinho, Real Madrid'i istediği şekilde görmek için 3 aya ihtiyacı olduğuna dair daha önceki sözlerine yanıt verdi ve sihirli bir çözüme sahip olmayı kastetmediğini, çalışmayı sürdürerek daha gelişmiş bir takıma ulaşmayı kastettiğini açıkladı.

Şöyle dedi: "Demek istediğim şu: 3 ay içinde bugün olduğumdan daha iyi olmak istiyorum, ama 3 ayda bizi son derece güçlü yapacak sihirli bir reçetem yok."

Gelişimin, maçlar ve antrenmanlar aracılığıyla kademeli olarak geldiğini vurgulayan Mourinho, uyumun artmasının ve teknik ekiple çalışmanın sürmesinin takımın gelişmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Yüksek pres

Portekizli teknik adam, uygulamaya çalıştığı defansif tarzdan söz etti ve yüksek presin maç boyunca süremeyeceğini, takımının maçın gidişatına göre tarzını değiştirebilecek durumda olması gerektiğini vurguladı.

Şunları açıkladı: "Doksan dakika boyunca yüksek pres yapmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum; bu bizim tarzımız değil." Aynı zamanda Real Madrid'in geri çekilip savunmayla yetinen bir takıma dönüşmesini istemediğinin de altını çizdi.

Ekledi: "Defansif blok tarzını sevmiyorum, ama aynı zamanda rakibin iki ya da 3 gol atmasından ve kalecinin harika kurtarışlar yapmak zorunda kalmasından dolayı çok çekmek de istemem."

Tchouameni dönüyor

Mourinho, dönüşünün ardından önceki maçlarda sınırlı sürelerde forma giyen Tchouameni'nin önümüzdeki dönemde daha büyük bir rol üstleneceğini doğruladı.

Şöyle dedi: "Sürekli gelişiyor, kendini daha güçlü ve daha özgüvenli hissediyor. Yarın oynayacak. Şu an kaç dakika oynayacağını belirleyemem."

Ayrıca teknik ekibin oyuncuların fiziksel yüklenmelerine temkinli yaklaştığını açıkladı ve spor salonundaki çalışmayı, bireysel antrenmanı ve tıbbi takibi içeren, sakatlıklardan korunmaya yönelik entegre bir plan bulunduğuna dikkat çekti.

Ballon d'Or tartışması

Lamine Yamal'ın Ballon d'Or ödülü ve buna layık olduğu yönündeki açıklamalarına dair soru geldiğinde Mourinho, Barcelona oyuncusuyla bir tartışmaya girmeyi reddetti ve kısaca şöyle dedi: "Ben oyuncuların açıklamaları hakkında yorum yapmam. Tüm görüşlere saygı duyarım, ama onlar hakkında yorumda bulunmam."

Ayrıca orta sahada Valverde ile Tchouameni'yi bir arada oynatma olasılığından söz etti ve meselenin oyuncuların defansif ya da hücumcu olmasıyla değil, sahada gereken dengeyi sağlamakla ilgili olduğunu; her oyuncunun rolünün özelliklerine göre değiştiğini vurguladı.

Penaltı atışları

Toplantının sonunda, konuşma bitmiş gibi görünürken Mourinho dikkat çeken bir yorum yaparak şöyle dedi: "Penaltı atışları hakkında soru yok mu? Bu tuhaf, değil mi?" Böylece Elche karşılaşması öncesinde hakem dosyasına ilişkin belirsiz bir işaret bıraktı.