Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal'ın, bu yılki Ballon d'Or yarışına ilişkin üslubu değişti. Ödülü talep etmeyi reddettiği günlerin ardından, artık şansını güçlü bir şekilde savunuyor ve rakiplerine karşı üstünlüğe sahip olduğunu düşünüyor.

Yamal, gerek Barcelona'da gerekse İspanya Milli Takımı'nda her iki takımın da en öne çıkan yıldızlarından biri haline gelerek sürekli dikkatleri üzerine çekiyor. Kendine güvenen kişiliği ve fikirlerini hiç tereddüt etmeden ifade etmedeki cesareti nedeniyle açıklamaları da büyük ilgi görüyor.

Yamal, "La Roja"nın yeni sezon UEFA Uluslar Ligi'ndeki yolculuğuna, öbür gün cumartesi "Wembley" Stadı'nda İngiltere karşısında başlamak üzere hazırlıklarını sürdürdüğü Las Rozas'taki futbol kentindeki İspanya Milli Takımı kampında konuştu.

"TVE" kanalına verdiği demeçte Barcelonalı yıldız, milli takım ve Katalan kulübüyle ilgili birçok konuya değindikten sonra, Real Madrid forveti Kylian Mbappe'nin yanı sıra kendisinin de en güçlü adaylarından biri olduğu Ballon d'Or yarışına geldi.

Yamal: Kazanma şansı en yüksek olan benim

Yamal, ödüle rakip olma hakkına ilişkin vurgusunu yineleyerek şunları söyledi: "Bence, onu kazanma şansı en yüksek olan oyuncu benim."

Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre şöyle devam etti: "Barcelona ve İspanya Milli Takımı ile harika bir yıl geçirdik, geriye sadece Şampiyonlar Ligi kaldı." Yamal bu sözleriyle, kıta kupasındaki başarının eksikliğinin, adaylığını eleştirenlerin dayanabileceği en belirgin nokta olduğuna işaret etti.

Ancak Yamal kupalardan bahsetmekle yetinmedi; yeteneği ve oyun tarzıyla ilgili başka bir gerekçe daha ortaya koyarak, keyifli bir futbol sunma becerisinin kazananı belirleme kriterleri arasında yer alması gerektiğini savundu.

Şunları söyledi: "Benim oynadığım gibi oynayan ve insanlara benim yaptığım gibi keyif veren çok az oyuncu var; bu, Ballon d'Or kazanılırken hesaba katılmalı."

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Yamal eleştirenlere yanıt verdi

İspanya Milli Takımı'nın genç yıldızı, Ballon d'Or kazanma isteğini açıkça dile getirmesi nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt vererek, açık sözlülük ile hedeflerinden bahsetmek arasında bir çelişki görmediğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "İnsanlar benden açık sözlü olmamı istiyor, sonra düşündüğümü söylediğimde bana 'Bunu neden söyledin?' diye soruyorlar."

Yamal sözlerini şöyle tamamladı: "Ben böyleyim ve futbolu bırakana kadar da böyle kalacağım."

Önceki açıklamalarının tam tersi

Bu açıklamalar, Yamal'ın daha önce Ballon d'Or kazanma şansından bahsetme fikrine karşı olduğunu belirtmesinin ardından geldi. Yamal, ödülü açıkça talep etmenin, kendi ifadesiyle "yalvarmak" anlamına geldiğini savunmuştu.

Barcelonalı yıldız, 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Feyenoord karşılaşması öncesinde şöyle demişti: "Buna ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum, bu konuyu hiç düşünmüyorum. Takımımla ve milli takımımla gurur duyuyorum, dünya şampiyonuyuz ve bundan fazlasını isteyemem. Bu sizin işiniz, ben bir şey elde etmek için yalvarmaya başlayacak değilim."

Yamal'ın o dönemki açıklamaları, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin Ballon d'Or'u kazanma hakkına ilişkin ilk açıklamalarıyla aynı zamana denk gelmişti.

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