Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez, tatilinin sona ermesi ve Rojiblancos'un antrenmanlarına dönmesinin ardından büyük bir sıkıntıdan kurtuldu.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Julian Alvarez planı izlemeyi sürdürüyor ve şimdilik bir isyan ilan etmekten uzak biçimde, bugün çarşamba günü de Majadahonda antrenman tesisine geldi. Bu, tatilinin ardından Atletico Madrid'e dönüşünün üçüncü günü. Dünya Kupası finaline katıldıktan sonra geldi; bu turnuva sırasında Atletico Madrid'den ayrılmayı talep ettiği açıklamalar yapmış ve bu açıklamalar dünyanın dört bir yanında geniş yankı bulmuştu.

Alvarez pazartesi günü tıbbi muayenelerden geçti ve salı günü Cerro del Espino'da iki idman seansında çalıştı; sabah tek başına, öğleden sonra ise Dünya Kupası finaline katılan diğer oyuncularla birlikte.

Atletico Madrid, Julian Alvarez'i satmak istemiyor ve haftalardır yaptığı gibi, ayrılması durumunda bunun asla Barcelona'ya olmayacağını yeniden vurguluyor; Barcelona, Arjantinli oyuncunun hayalindeki adres.

Atletico tavrını koruyor ve Arjantinli forvetin antrenmanlara normal şekilde devam edeceğine güveniyor.

Ancak bugün çarşamba günü Majadahonda'da atmosfer hiç de olağan değildi; Julian ile Simeone'nin karşılaşmasını takip etmek için onlarca gazeteci ve kamera toplandı.

Bu, sezon öncesi bir idman seansında görülmemiş bir olaydı; basın mensupları geldi ve Alvarez, bazılarının endişelendiği bir konu olan taraftarlarla herhangi bir sorun yaşamadı.

Sayıları az olan taraftarlar, Alvarez'in varlığını tamamen görmezden geldi. Arjantinli oyuncuya kimse yaklaşmadı ve o da normal şekilde antrenman yapabildi.

Maçlardaki tepki farklı olabilir, ancak şu an için bu konuda tam bir sakinlik hâkim.

Antrenmanlar sırasındaki tavrına gelince, Julian bir miktar içine kapanmış görünüyordu; muazzam bir çaba sarf etti ancak takım arkadaşlarıyla etkileşime girmedi.

Bu durum, Koke, Baena ve Llorente teknik ekipten bir üyeyle şakalaşırken onun gözlerden uzak kaldığı anda özellikle dikkat çekiciydi. Basına ayrılan on beş dakika boyunca yalnızca Lemar ile birazcık konuştu.