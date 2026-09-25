Arda Güler, Real Madrid'in orta sahasının farklı dönemlerdeki en önemli iki yıldızının, Guti ve Luka Modrić'in yaşadıklarına benzer bir yol ayrımına yaklaşmaya başladı.

İspanyol "AS" gazetesinin yayımladığı habere göre, Türk yıldızın sahip olduğu yetenek, tıpkı Guti'de olduğu gibi herkesin beğenisini kazanmasını sağladı. Ancak şimdi önündeki asıl mücadele, güzel oynayan bir oyuncudan en zor anlarda güvenilebilecek bir oyuncuya dönüşmek. Bu da Modrić'i kraliyet kulübünün tarihindeki en önemli oyunculardan biri yapan özellik.

Real Madrid içindeki herkes Güler'i önemli bir unsur olarak görüyor, ancak Türk oyuncu aynı zamanda maçların değeri arttığında hâlâ en zayıf halka olmaya devam ediyor. Kendisi yedek kulübesinde başladığı 7 maçı tamamladı; 8 El Clasico maçının yalnızca 2'sinde ve 9 derbi karşılaşmasının 3'ünde ilk 11'de yer aldı.

Son dönemde gösterdiği muhteşem seviye konusundaki fikir birliği, onu "Metropolitano" stadında Atletico Madrid karşısında ilk 11'e taşımıştı; hatta bu tercih Real Madrid tarihinin en pahalı transferi olan Diomande'nin önüne geçerek yapıldı.

Ancak Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesi, José Mourinho'yu hesaplarını hızla yeniden düzenlemeye zorladı. Bu durum başlangıç planını alt üst etti ve Vinicius'u sahnenin dışına çıkardı; Güler de bu değişiklikten etkilenenlerden biri oldu. Yine de onun oyundan çıkması, taraftarların gözündeki değerinin büyük maçlardaki varlığından hâlâ daha büyük olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Güler, Guti'nin hikâyesini mi tekrarlıyor?

Arda Güler ile Guti arasındaki benzerlikleri, özellikle sol ayağını kullanış biçimi, oyun görüşü, topla hareket etmesi, hatlar arasında pas vermesi ve taraftara bir oyuncunun değerini hissettiren teknik parıltılar sunma yeteneği açısından görmezden gelmek zor.

Ancak benzerlik yalnızca oyun tarzıyla sınırlı kalmıyor, kariyer yolunun kendisine de uzanmaya başladı; işte sorun da tam burada yatıyor.

Guti, Real Madrid ile 77 gol atıp 97 asist yaptı ve takımın teknik çözümlere ihtiyaç duyduğunda keyif ve yaratıcılık sunma konusunda en yetenekli oyunculardan biriydi. Buna rağmen en önemli randevularda teknik direktörlerin güvenini her zaman kazanamadı.

İspanyol orta saha oyuncusu, Real Madrid'in şampiyon olduğu üç Şampiyonlar Ligi finalinde tek dakika bile sahaya çıkmadı; ayrıca İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'ndaki tüm karşılaşmalarında yer almadı.

Intercontinental Kupası'ndaki üç finalin ikisini yedek kulübesinden izledi; oynadığı tek finali ise Boca Juniors karşısında kaybetti. Aynı durum UEFA Süper Kupası'nda da tekrarlandı ve ünlü "Centenario" finalini saha dışından izledi. Ayrıca turnuvanın gidiş-dönüş usulüyle oynandığı dönemde İspanya Süper Kupası finallerindeki 10 belirleyici maçın 6'sında yer almadı.

Güler'in rakamları endişe yaratıyor

Güler de kısmen de olsa aynı yolda ilerliyor.

Türk yıldızın, Xabi Alonso'nun onun potansiyeline orta sahanın önemli alternatiflerinden biri olarak bel bağlamasından bu yana tercih sıralamasında yükseldiği doğru; ayrıca Mourinho da onun takımdaki varlığından memnuniyetini gösterdi. Ancak büyük maçlardaki rakamları hâlâ soru işaretleri doğuruyor.

Güler, Real Madrid ile 19 gol ve 28 asiste sahip. Ancak Atletico karşılaşmasında hesaplara girip çıkması, o eski soruyu yeniden gündeme getirdi: Arda Güler, maçın kritik olduğu anlarda ne zaman değişmez bir tercih olacak?

Daha az önemli maçlarda birçok kez ilk 11 fırsatı bulurken, büyük karşılaşmalardaki varlığı geriledi.

2023 yılında A takımla sahne almasından bu yana Güler, 8 El Clasico maçının yalnızca 2'sinde ve 9 derbi maçının 3'ünde ilk 11'de başladı. Fiziksel açıdan kaydettiği büyük gelişim bile tabloyu tamamen değiştirmedi; zira yer aldığı 119 maçın yalnızca 10'unu tam olarak oynadı.

Modrić, Güler'in bakması gereken yol

Eğer Güler farklı bir örnek arıyorsa, Luka Modrić ona her şeyi değiştirebilecek bir tablo sunuyor.

Hırvat oyuncu, Real Madrid forması altında 43 gol atıp 95 asist yaptı ve zirveye giden yolu başlangıçta hiç kolay olmadı; hatta geldiğinde bazı sesler onunla anlaşma yapılmasını sorguladı.

Ancak Modrić daha sonra yeteneğini güvenilirliğe ve en büyük randevulardaki kalıcı bir varlığa dönüştürmeyi başardı. Beş Şampiyonlar Ligi finalinin tüm dakikalarını oynadı; yalnızca Borussia Dortmund karşısındaki finalde yedek kulübesinde oturdu.

Altı UEFA Süper Kupası finalinde, beş FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde, "International Cup" turnuvasında, dört Kral Kupası finalinde ve sekiz İspanya Süper Kupası finalinde, bazı maçlardan yokluğu rotasyona, sakatlığa ya da tam bir hazırlık dönemi geçirememesine bağlıydı; belirleyici anlarda hesaplardan dışlanmasına değil.

Modrić hâlâ olağanüstü bir rekabetçi zihniyeti koruyor. Bu, takımını 3-0'lık galibiyete taşıdıktan sonra Lecce karşısındaki maçın son dakikalarında taraftarların alkışları arasında sahayı terk ettiğinde bir kez daha ortaya çıktı; aynı anda Güler ise Atletico karşılaşmasından hayal kırıklığı içinde çıkıyordu.

Birlikte geçirdikleri kariyer boyunca Güler, 43 maçta toplam 1479 dakika Modrić'in yanında oynama fırsatı buldu.

Şimdi Türk yıldıza verilen mesaj açık görünüyor: Guti'ye benzeyen bir yeteneğe sahipsin, ancak Modrić'ten yeteneğin nasıl güvenilirliğe dönüştüğünü ve maçlar sadece bir yetenek gösterisinden daha büyük olduğunda nasıl orada hazır bulunulacağını öğrenmelisin.

Arda Güler, Real Madrid'de gerçek bir miras bırakmak istiyorsa, güzel ve keyifli oynayan bir oyuncu olmak yeterli olmayacak; asıl mücadele, hataya yer olmayan an geldiğinde herkesin güvenebileceği bir oyuncuya dönüşmek.