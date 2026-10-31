Yalnızca Cristiano onları geçiyor: Raphinha, Messi'nin tarihi rekorunu yakaladı

Brezilyalı Raphinha, Barcelona ile çıkışını sürdürdü. İspanya Ligi'nin 11. haftası kapsamında bugün Cumartesi günü Spotify Camp Nou sahasında oynanan ve ilk yarısı Katalan ekibinin (4-0) üstünlüğüyle sona eren Deportivo Alavés karşılaşmasının ilk yarısında iki gol kaydetti.

Raphinha'nın bu parlak performansı, Paris Saint-Germain'e (4-2) ve Real Madrid'e (2-1) kaybettikten sonra dengesini yeniden bulma arayışıyla maça çıkan Barcelona için önemli bir zamanda geldi.

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Bu ikili golle Raphinha, bu sezon İspanya Ligi'ndeki ilk 11 maçın ardından gol sayısını 15'e yükseltti. Böylece Lionel Messi'nin 2012-2013 sezonundaki başarısına eşit olarak, son 50 yılda La Liga'nın ilk 11 maçında en çok gol atan ikinci oyuncu konumuna geldi.

İkiliyi yalnızca, 2014-2015 sezonunun ilk 11 maçında 18 gol kaydeden Portekizli Cristiano Ronaldo geride bırakıyor.

Daha önce kanat oyuncusu olarak oynamaya alışkın olmasına rağmen Raphinha, bu sezon merkez forvet mevkisinde göz kamaştıran bir performans sergiliyor. Bu durum, Barça'nın geçen yaz transfer döneminde Atlético Madrid'in yıldızı Julián Álvarez'in transferini bitirmeyi başaramamasının ardından yaşandı.

Katalan ekibi, Atlético'nun bugün erken saatlerde konuk ettiği Levante'yi (2-0) yenmesinin ardından bir puan farkla ele geçirdiği liderliği geri almak amacıyla Alavés maçına çıktı.