Hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, raporunda Uruguaylı orta saha oyuncusu Facundo Bernal'in, iki takımın La Cartuja Stadyumu'ndaki karşılaşmasında, Abdessamad Ezzalzouli'nin Betis'in ikinci golünü kaydetmesinin ardından Barcelona'nın kanat oyuncusu Lamine Yamal'a kafayla iki darbe indirdiğini belirtti.

Barcelona, dün cumartesi Real Betis'i (5-2) yenerek İspanya La Liga'da dokuzuncu galibiyetini elde etti ve güçlü performansını sürdürerek kusursuz sicilini korudu.

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Faslı yıldız Abdessamad Ezzalzouli'nin Betis'in ikinci golünü kaydetmesiyle skor (3-2) olurken, Facundo Bernal sinirlerine hâkim olamayıp Yamal'a saldırdı ve direkt kırmızı kart gördü.

Olay, Betis kalecisi Álvaro Valles'in, topa yapılan bir ikili mücadelenin ardından sahada acı içinde kıvranan Barcelona oyuncusu Fermín López'i kaba bir şekilde ayağa kaldırmaya çalışmasıyla başladı.

Yamal takım arkadaşını savunmak için araya girdi, ancak Bernal onun boynundan tuttu ve yüzüne kafayla iki darbe indirdi. Bu hareket hakemin onu oyundan atmasına yol açtı.

Hakem raporu

Hakem raporunda şu ifadeler yer aldı: "54. dakikada 6 numaralı oyuncu Facundo Bernal Cruz şu nedenle oyundan atıldı: Bir mücadele sırasında oyuncu, rakiplerinden birini boynundan tuttu ve top oyunda değilken yüzüne kafayla üst üste iki darbe indirdi."

Hakem, rakip oyuncunun tıbbi yardıma ihtiyaç duymadığını ve maça devam edebildiğini de ekledi. Katalan"Sport" gazetesinin aktardığına göre, Disiplin Talimatı'nın 103. maddesi uyarınca, top oyun dışındayken işlenen saldırıların cezası 4 ile 12 maç arasında men cezasına kadar çıkabiliyor.

Maçın ardından Real Betis oyuncusu, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür dileyerek şunları söyledi: "Takım arkadaşlarımdan ve Real Betis taraftarlarından özür dilemek istiyorum, çünkü bugün takımı on kişi bıraktım. Bu şekilde tepki vermeye alışkın değilim, o pozisyonda kendimi kontrol etmem gerekirdi. Sorumluluğu üstleniyorum ve bu bir daha tekrarlanmayacak."

Orta saha oyuncusunun cezasının en az 4 maç olması bekleniyor. Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'nin, ilk yarıda Lo Celso'nun golünün iptal edilmesi ve ikinci yarıda Bernal'in oyundan atılmasıyla ilgili açıklamaları nedeniyle disiplin cezası alma olasılığı ise daha sonra netleşecek.

Pellegrini, maçın ardından basına yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Anlaşılmaz kararlardı, bunları anlayamadım. Top eline çarptıktan sonra, Cucho'nun kasıtlı olarak yapmadığı bir el teması nedeniyle gol iptal edildi. Ayrıca Lamine Yamal'ın (Bernal'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda) itmesi ve provokasyonu vardı. Bunlar maça çok büyük etkisi olan kararlardı."



