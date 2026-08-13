Marino Pušić'in Ehli ile başlangıcı hiç de kolay olmadı; Hollandalı teknik direktör, takımın başına Roshn Ligi'nin başlamasına yalnızca birkaç gün kala geçtikten sonra kendisini daha ilk andan itibaren gerçek bir sınav karşısında buldu.

Buna rağmen "Er-Raki" (Ehli), Diriyah engelini aşmayı ve açılış haftasında önemli bir galibiyet elde etmeyi başardı; teknik ekibin başlama düdüğünden önce karşılaştığı zorlukların boyutunu ortaya koyan bir maçta.

Bu galibiyet yalnızca üç puan değildi; teknik direktörün takımın çoğu oyuncusuyla son derece kısa bir hazırlık dönemi geçirmesinin ardından, ayrıca 2026 Dünya Kupası mücadelelerini verip hemen ardından kulüp atmosferine dönen oyuncuların bulunmasıyla birlikte geldi. Bu da Pušić'in oyuncuların zihniyetini karşılaşmayı belirleyen en önemli etken olarak görmesine yol açtı.

Farkı yaratan 4 ya da 5 gün

Pušić maçın ardından ilk resmi sınavından önce karşılaştığı zorluğun boyutundan söz etti ve oyuncularını tanımak ve fikirlerini istediği şekilde uygulamak için yeterli zamanı bulamadığını vurguladı.

Ehli'nin teknik direktörü şunları söyledi: "Sadece dört ile beş gün geçirdiğim oyuncularla ilk maçı oynadığınızda bu büyük bir zorluk oluyor, maç 50-50'ydi."

Zaman faktörünün önündeki en belirgin engellerden biri olduğunu ekleyen Pušić, oyuncuların zihniyetinden ve sahada istenileni yapma arzularından büyük bir destek bulduğunu belirtti; grubun tepkisinin maçtan çıkardığı en önemli şey olduğunu vurguladı.

Toney: Ehli için fedakârlık

Pušić özellikle milli takımlarıyla Dünya Kupası'nda yer alan oyuncuları övdü ve uzun bir sezon ile sürekli baskının ardından fiziksel durumlarının kolay olmadığını değerlendirdi.

Son dönemde harcadığı büyük çabaya rağmen maçı 90 dakika boyunca eksiksiz oynayan İngiliz Ivan Toney en belirgin örnekti.

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Pušić şunları söyledi: "Dünya Kupası'nda yer alan oyuncularımıza saygı duyuyorum, örneğin bugün 90 dakika oynayan Ivan Toney."

Teknik direktör, bu oyuncuların ilk maçtan itibaren fedakârlık yapma ve sorumluluk taşıma yeteneğinin takım içinde güçlü bir kişiliği yansıttığını düşünüyor; özellikle Ehli'nin Diriyah karşısında onların tecrübesine ihtiyaç duyduğunu belirterek.

Ehli, golden sonra sakinliğe ihtiyaç duydu

Pušić maçın son derece başa baş geçtiğini ve Diriyah'ın Roshn Ligi'ne yeni yükselmiş olmasına rağmen iyi bir seviye ortaya koyduğunu itiraf etti.

Şunları söyledi: "Rakip, Birinci Lig'den yükselmiş olmasına bakılmaksızın güzel bir maç ortaya koydu; engel oluşturan nokta zamandı, ancak bize yardımcı olan şey oyuncuların zihniyetiydi."

Ehli golünü kaydettikten sonra takım daha rahat hissetti; bu da özellikle bazı oyuncularda görülen yorgunluk göz önüne alındığında maçın gidişatıyla daha iyi başa çıkmasına yardımcı oldu.

Teknik direktör şöyle açıkladı: "Golümüzü kaydettikten sonra biraz rahatladık, özellikle grubun bazı oyuncuları Dünya Kupası'ndaydı, bu yüzden sezonları uzun geçti."

Pušić Ehli'yi tanıyor ve Roy Pedro'ya teşekkür ediyor

Pušić'in Ehli'yi takip ettiği ilk kez değildi; kulübü daha önceden tanıdığını ve takımı bir önceki AFC Şampiyonlar Ligi Elite'e katılımı sırasında izlediğini vurguladı.

Hollandalı teknik direktör ayrıca Ehli'nin sportif direktörü Roy Pedro'ya teşekkür etmeye özen gösterdi ve kulüp içindeki çalışma tarzını övdü.

Şunları söyledi: "Kulübü daha önceden tanıyorum ve önceki Asya turnuvasında da takip etmiştim. Roy Pedro'ya teşekkür etmek isterim, bu zihniyette insanların liderliği altında çalışmayı seviyorum."

Pušić kendisini bekleyen görevin boyutunu iyi biliyor gibi görünüyor, ancak aynı zamanda ilk resmi maçında üç puanı toplayarak başlangıçtan itibaren güçlü bir destek aldı.