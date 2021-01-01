Yalçın Koşukavak: Oyunu Galatasaray kontrol etti

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak takımının 6-1 yenildiği Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

deplasmanından 6-1'lik mağlubiyetle ayrılan 'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a yaptığı açıklamda, bu yenilgiyi unutup Karagümrük maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Galatasaray'ın maçın başında kurduğu baskının kendilerini zorladığını ve yenen erken gollerin ardından oyunun kontrolünü tamamen rakiplerine bıraktıklarını ifade eden Koşukavak, "Oyunun henüz başında yediğimiz baskı psikolojimizi etkiledi. Bizim gibi takımların erken geriye düşmeyi tolere etmesi çok güç oluyor. Son sıralarda olan bir takımın daha dirençli olması gerekiyor ama bunu başaramadık. Oyun tamamen Galatasaray'ın kontrolündeydi" dedi.

Antrenörlük hayatında ilk defa bu denli farklı bir yenilgi yaşadığını ifade eden Koşukavak, "Böyle bir skorla antrenörlük hayatımda ilk defa karşılaşıyorum. Elbette ki üzüldüm ama futbolun içinde bunlar var. Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Oyuncu sayısı olarak ciddi bir problemimiz var. Üç gün sonra yine aynı oyuncularla oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Yapılacak takviyelerin sezonun geri kalanında kendileri adına belirleyici olacağının altını çizen genç teknik adam, "Ocak ayında transfer yapmak kolay olmuyor. Kulüpler oyuncularını bırakmıyor ve boşta olan oyunculara yöneliyoruz. Hem sayısal olarak derinliği sağlamalıyız hem de kalitemizi yükseltmemiz gerekiyor. Oyuncuları psikolojik olarak ayağa kaldırmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Basın toplantısı

Maçtan sonra basın toplantısında da konuşan Yalçın Koşukavak, futbolcularının paralarını alamadığı için antrenmana çıkmamalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Ülke futbolunda birçok kulübün ekonomik problemleri var ama bizde bir takım şeyler biraz uzamış. Bir aydır buradayım. İlk geldiğim hafta Aytemiz 'u, ardından da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yendik. Oralar çok büyük fırsattı. Bizim de gelmemizle takım ayağa kalktı. Orayı kulüp olarak biraz iyi geçiremeyince oyuncular demoralize oldu. Sürekli ayakta tutmaya çalışıyoruz. Yabancı sayısı fazla ve bir yere kadar tutabiliyorsunuz. Bir mesaj verip seslerini duyurmak istediler. İlk defa Süper Lig'de çalıştığım için zor ama bu benim tercihim değil. Alt liglerden geliyorum. Uzun zamandır hiç kolay bir iş gelmedi. Hep zor işler geldi. Zoru başardığım için Süper Lig'i bana verdiler. Problem çözüyorsanız, zorları başarıyorsanız kıymetlisiniz. Biraz destek olurlarsa inşallah bunun da altından kalkarız. Dört takımın küme düştüğü yerde zor bir durum var. Yakın zamanda Rizespor ve böyle bir kaostan çıktı. Rizespor, Okan Buruk çalışırken 10 iyi transfer yaptı. Böyle bir ortamda kurtulmanın transfer, kadro derinliği ve kalitesiyle alakası var. Ligin boyu kısaldıkça işler zorlaşıyor, takımlar daha dirençli oluyor. İnşallah çözeriz. 'a gittiğimde de böyle şeyler vardı. Transferi kapalıydı, çok kaosluydu. Orada bir şeyler başardık. İnşallah Süper Lig'deki ilk yılımda da bir şeyler başarırım. Pes etmiyorum."

