Yalçın Koşukavak: Denizlispor yenilmez

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Maçı en kötü ihtimalle berabere bitirmemiz gerekiyordu" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Yukatel 'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



İki maç kazandıktan sonra kendileri gibi gibi alt gruptan MKE Ankaragücü ile karşılaştıklarını ve mağlup olduklarını belirten Koşukavak, "Maçı en kötü ihtimalle berabere bitirmemiz gerekiyordu. 21'inci dakikada duran toptan bir gol yedik. Bu çok sorun değildi aslında. 44'üncü dakikada yediğimiz gol, bizi biraz demoralize etti. İkinci yarı bazı değişiklikler yaptık ve oyunu kontrol altına aldık. Rakibi çok da geriye ittik ama skoru dengeleyemedik. 2-1'i yakaladık. Mustafa Yumlu ve Recep Niyaz'ın kaçırdığı pozisyonlarda 2-2'yi yakalayabilirdik, olmadı. Bu serüven biraz uzun. Mayıs ayına kadar sürer. Mağlup olabiliriz ama Denizlispor yenilmez" değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyen Angelo Sagal'ın yokluğunu hissettiklerini ifade eden Koşukavak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun yokluğu bizim için önemli bir eksikti. Kadro derinliğimiz olmadığından dolayı önemli bir eksik. Daha derin bir kadroda bu eksikler hissedilmez. Dar kadroda, 3 günde 1 oynanan maçlarda oyuncu eksikliğini hissediyorsunuz. Özgür Yankaya, oyunda çok kötü bir maç yönetmedi. Sadece rakip takımın kalecisini kontrol altına alabilirdi. Benim çok sık karşılaştığım bir şey. Özellikle bu konularda çok konformist davranıyoruz. Bugün 'de 100 tane maç seyredin, kalecilere 90+2'de sarı kart gösterirler. Kaleci zaten 90+2'ye kadar her şeyi hallediyor. O saatten sonra o idare etmektir. Oyuncuyu idare ve kontrol etmek değildir. Orada hakem Özgür Yankaya'da söyledim. 'Olabilir hocam, kusura bakma' falan dedi."