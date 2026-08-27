24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Yalçın'ın çıkışını tekrarladıktan sonra: Bosic beşinci sınav tuzağından kurtulabilecek mi?

Al Ahli - Auckland FC
Al Ahli
Auckland FC
FIFA Intercontinental Cup
Al Kholood - Al Ahli
Al Kholood
Premier Lig
M. Pusic
M. Jaissle
Suudi Arabistan
Yeni Zelanda
Hollanda
Almanya

Beşinci maçın tuzağından kurtulabilecek mi?

 Hollandalı Maarten Bosz, Suudi Al Ahli ile Alman Matthias Jaissle'nin çıkışını tekrarladı. Asya şampiyonu takım, çarşamba akşamı 2026 Kıtalar Kupası'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ekibi Auckland FC'yi 1-0 mağlup etti.

Bosz, takımın onun yönetiminde oynadığı dört maçın tamamını kazanarak 2023-2024 sezonuna dayanan Jaissle'nin çıkışını yakaladı.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Suudi "Arriyadiyah" gazetesine göre, İngiliz Newcastle United'ın mevcut teknik direktörü Jaissle, Al Ahli'deki serüvenine ilk dört maçı kazanarak başlamış, ardından beşinci maçı kaybetmişti.

Premier Lig
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Elit Asya Şampiyonlar Ligi ve Suudi Süper Kupası olmak üzere iki kupayla süslenen bu yolculuk, Al Hazm karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle başlamış, ardından Al Khaleej aynı skorla mağlup edilmiş, sonra Al Akhdood tek golle, Al Taee ise cevapsız iki golle yenilmiş; Almanın beşinci maçında ise takım Al Fateh'e 5-1 mağlup olmuştu.

Jaissle, içinde bulunulan sezonun başlamasından önce görevinden istifa ederek Newcastle United ile anlaşmış, bu da Al Ahli kulübünü Bosz'u iki sezonluk sözleşmeyle kadrosuna katmaya yöneltmişti.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Hollandalı teknik adam, takımı Suudi Roshn Ligi'nin açılış haftasında Al Diriyah karşısında 1-0'lık, Kral ve İki Kutsal Mescidin Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turunda Al Anwar karşısında 2-1'lik, ligin ikinci haftasında Abha karşısında 4-0'lık ve son olarak Kıtalar Kulüpler Kupası kapsamındaki Afrika, Asya ve Pasifik Kupası maçına yükselten karşılaşmada Auckland FC karşısında 1-0'lık galibiyetlere taşıdı.

Al Ahli, gelecek cumartesi günü Roshn Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında ev sahibi Al Khaleej ile karşılaşacak.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin