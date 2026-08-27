Hollandalı Maarten Bosz, Suudi Al Ahli ile Alman Matthias Jaissle'nin çıkışını tekrarladı. Asya şampiyonu takım, çarşamba akşamı 2026 Kıtalar Kupası'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ekibi Auckland FC'yi 1-0 mağlup etti.

Bosz, takımın onun yönetiminde oynadığı dört maçın tamamını kazanarak 2023-2024 sezonuna dayanan Jaissle'nin çıkışını yakaladı.

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Suudi "Arriyadiyah" gazetesine göre, İngiliz Newcastle United'ın mevcut teknik direktörü Jaissle, Al Ahli'deki serüvenine ilk dört maçı kazanarak başlamış, ardından beşinci maçı kaybetmişti.

Elit Asya Şampiyonlar Ligi ve Suudi Süper Kupası olmak üzere iki kupayla süslenen bu yolculuk, Al Hazm karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle başlamış, ardından Al Khaleej aynı skorla mağlup edilmiş, sonra Al Akhdood tek golle, Al Taee ise cevapsız iki golle yenilmiş; Almanın beşinci maçında ise takım Al Fateh'e 5-1 mağlup olmuştu.

Jaissle, içinde bulunulan sezonun başlamasından önce görevinden istifa ederek Newcastle United ile anlaşmış, bu da Al Ahli kulübünü Bosz'u iki sezonluk sözleşmeyle kadrosuna katmaya yöneltmişti.

Hollandalı teknik adam, takımı Suudi Roshn Ligi'nin açılış haftasında Al Diriyah karşısında 1-0'lık, Kral ve İki Kutsal Mescidin Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turunda Al Anwar karşısında 2-1'lik, ligin ikinci haftasında Abha karşısında 4-0'lık ve son olarak Kıtalar Kulüpler Kupası kapsamındaki Afrika, Asya ve Pasifik Kupası maçına yükselten karşılaşmada Auckland FC karşısında 1-0'lık galibiyetlere taşıdı.

Al Ahli, gelecek cumartesi günü Roshn Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında ev sahibi Al Khaleej ile karşılaşacak.

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