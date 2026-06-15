Yalanlamanın ardından... Katalan komplosu, Atlético yetkilisini utanç verici bir duruma düşürdü

Arjantinli forvet Julian Alvarez'in transferine olan ilginin artmasıyla birlikte, Atlético Madrid'in sportif direktörü Mateo Alemany, Barcelona'dan bir yetkiliden, görünüşte sosyal bir etkinlik gibi görünen ancak bazı açık imalar içeren bir davet aldı.

Alimani, Barcelona'nın eski yöneticilerinden Joan Soler'in düğününe davet edildi. Gözlemciler, bu adımın sadece kişisel bir kutlamanın ötesine geçtiğini ve iki kulüp arasında gayri resmi müzakerelerin kapısını açtığını düşünüyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'daki güvenilir kaynaklara dayanarak, Joan Soler'in 1 Temmuz'dan itibaren genç futbol bölümünün başkanı ve spor komitesi üyesi olarak görevine geri döneceğini doğruladı. Resmi dönüşünden önce, bu hafta Joan Laporta başkanlığındaki Barcelona yönetim kurulu ve Deco liderliğindeki spor ekibinin de katıldığı bir düğün töreni düzenlenecek.

Davetliler arasında, daha önce Barcelona'da spor direktörlüğü görevini üstlenen (2021-2023) ve Soler ile yakın dostluğu olan Mateo Alemany de bulunuyor. Alemany'nin katılımı son derece hassas bir zamanda gerçekleşiyor, zira Robert Lewandowski'nin ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için Alvarez'in transferi öncelikli hedef olarak görülüyor, özellikle de Anthony Gordon transferinin tek çözüm olarak dışlandığı bir ortamda.

Törende sevinç havası hakim olsa da, Alemany ile Laporta ve Deco arasındaki olası görüşme belirsizlikle çevrili. İki kulüp arasında 26 yaşındaki Arjantinli oyuncunun transferi konusunda gerginlik yaşanırken, Alvarez Barcelona'ya transfer olmak istiyor. Ancak Atletico ile olan sözleşmesi 2030'a kadar uzanıyor ve sözleşmede 500 milyon avroluk bir tazminat maddesi bulunuyor.

Avrupa transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano ise, Barcelona'nın e-posta yoluyla 100 milyon euro tutarında resmi bir ilk teklif sunduğunu açıkladı. Atlético Madrid, bu teklifi defalarca reddetti ve "yalan" olarak nitelendirse de, ancak Barcelona'daki kaynaklar teklifin varlığını doğruluyor. Bu da, sosyal etkinlik sırasında anlaşmanın yüz yüze görüşülmesi olasılığının kapısını aralıyor.

Görünüşe göre Barcelona, karmaşık transfer sürecini kolaylaştırmak için kişisel ve sosyal bağlardan yararlanmaya çalışırken, Atlético ise mümkün olan en yüksek bedeli elde etmeye çalışıyor. Peki, düğün sevinci yazın "yüzyılın transferi"ni gerçekleştirmek için bir platforma dönüşecek mi? Cevap önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir.