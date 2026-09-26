Yalan ve ayrılık: Manchester City'nin mahkûmiyeti Guardiola'nın verdiği sözü akıllara getirdi

Spor camiası, "The Athletic" gazetesinin kulübün Premier Lig mali kurallarına ilişkin iddia edilen ihlallerle bağlantılı suçlamaların büyük çoğunluğundan suçlu bulunduğunu ortaya koymasının ardından, Manchester City'nin geleceğini büyük ölçüde etkileyebilecek davanın yansımalarını yakından takip ediyor.

Sport gazetesi, kararın açıklanması için resmi bir tarih belirlenmemişken tüm gözlerin bağımsız komisyondan beklenen cezaya çevrildiğini belirtti.

Raporlarda aktarılanlara göre olası cezalar bir uyarı ve para cezasıyla başlayabilir, hatta puan silme veya Premier Lig'den ihraç edilmeye kadar varabilir.

Bir başka gelişmede "The Athletic", Premier Lig kulüplerinden bir bölümünün, Manchester City'nin suçlu bulunması nedeniyle yasal işlem başlatmayı değerlendirdiğine dikkat çekti.

Davaya ilişkin soruşturma 2019 yılında başladı ve İngiliz liginin dosyayı bağımsız bir komisyona havale ettiği 6 Şubat 2023'e kadar sürdü. Dava, 2009-2010 sezonundan 2022-2023 sezonuna kadar 9 sezona yayılan iddia edilen mali ihlalleri kapsıyordu.

Bu dönem, aynı zamanda Manchester City'nin Pep Guardiola önderliğinde İngiliz ve Avrupa futbolunun zirvesine yükseldiği dönemdi. Guardiola, 10 sezonda takımı 20 kupaya taşıdı.

Guardiola'nın etkisi kazandığı kupalarla sınırlı kalmadı; aynı zamanda İngiliz futboluna damgasını vuran bir oyun tarzının yerleşmesine de katkıda bulundu. Davanın ortaya çıkmasından bu yana Guardiola, kulübe yöneltilen 115 suçlamadan söz etmekten kaçınmadı; aksine birçok kez Manchester City'nin duruşuna ve kendisine atfedilen ihlallerden masum olduğuna duyduğu güveni dile getirdi.

Mayıs 2022'de, Manchester City'ye suçlamalar resmen yöneltilmeden önce Guardiola, kulübü ve çalışanlarını savunmakta neden ısrar ettiğini anlattı. İspanyol teknik adam şöyle konuştu: "Kulübü ve insanları neden savundum? Çünkü onlarla birlikte çalışıyorum. Bir şeyle suçlandıklarında onlara soruyorum: Bana ne olduğunu anlatın. Bana açıklıyorlar ve ben onlara inanıyorum."

Ardından kulüp yetkililerine net bir mesaj vererek, onlara duyduğu güvenin kendisine karşı dürüst olmalarına bağlı olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Onlara dedim ki: Eğer bana yalan söylerseniz, ertesi gün burada olmam. Bu yüzden size güveniyorum, çünkü ilk günden beri size yüzde 100 inanıyorum."

Yaklaşık bir yıl sonra, tam olarak Şubat 2023'te Guardiola, İngiliz liginin Manchester City'ye 2009 ile 2018 arasındaki dönemde iddia edilen 115 mali ihlale ilişkin resmi suçlamalar yöneltmesinin ardından ilk kez konuştu.

O dönemde kulübün duruşuna tam güven duyduğunu ifade ederek şöyle dedi: "Masumiyetimizi kanıtlayacağımıza tamamen inanıyorum. Herkesin suçu kanıtlanana kadar masum sayıldığı bir ülkede yaşadığımız için şanslıyız. Görünüşe göre bizi çoktan mahkûm etmişler."

Aynı yılın Kasım ayında Guardiola, yasal süreçlerin tamamlanmasını ve hükmün açıklanmasını beklediğini vurgulayarak, nihai kararı ne olursa olsun kabul etmeye hazır olduğunu belirtti. Şöyle konuştu: "Tüm kalbimle, bağımsız komisyon önünde bir yargılamaya ulaşmayı diliyorum ve tekrar ediyorum: bağımsız komisyon. Ayrıca olan biteni mümkün olan en kısa sürede ortaya çıkarmayı diliyorum. Her zaman yaptığımız gibi hükmü kabul edeceğiz."

Guardiola, davanın sonucu açıklanmadan önce geçtiğimiz mayıs ayında Manchester City'den ayrıldı ve yeni gelişmelerin gölgesinde önceki açıklamaları yeniden gündeme geldi. İspanyol teknik adam, kulübe verdiği desteğin sürmesini açıkça yetkililerin kendisine karşı ne kadar dürüst olduklarına bağlamış; aynı zamanda Manchester City'nin suçlu bulunması halinde kulübün bunun doğuracağı sonuçlara katlanması gerektiğini vurgulamıştı.



