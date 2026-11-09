Adrien Rabiot, AC Milan'ın cuma günü Genoa karşısında zorlukla kazandığı maçın ardından Serie A'daki hakem yönetiminin kalitesini sert sözlerle eleştirdi. Milan, Stadio Luigi Ferraris'te üç puanı almasına rağmen Fransız orta saha oyuncusu, İtalyan futbolunun itibarına zarar verdiğini savunduğu tartışmalı bir karar karşısında öfkesini gizleyemedi.

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Milan'ın galibiyetine tartışma gölge düşürdü

Alphadjo Cisse ve Christian Pulisic'in erken golleri, Ruben Amorim'in takımına deplasmanda 2-1'lik galibiyeti getirdi. Ancak ikinci yarının başlarında taç çizgisi yakınında yapılan tartışmalı bir faul, galibiyet sevincini gölgeledi.

50. dakikada Rabiot, Genoa savunmacısı Alessandro Marcandalli'den topu kaptıktan sonra kasıtlı bir faulle yere düşürüldü. Milan cephesi, net gol fırsatının engellendiği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gösterilmesi için sert biçimde itiraz etse de hakem Davide Massa yalnızca sarı kart göstermeyi tercih etti.

Karar, saha kenarında kargaşaya yol açtı. İtirazları nedeniyle Rabiot sarı kart gördü, Amorim'in teknik ekibinden bazı isimler ise yedek kulübesinden ihraç edildi. VAR pozisyonu inceledi ancak Massa'nın sahada verdiği ilk karar geçerli kaldı.

Calvarese, Massa'nın kararını savundu

Eski İtalyan hakem Gianpaolo Calvarese, sarı kart kararını savunmak için Instagram'da bir açıklama yaptı. Calvarese, kaleye olan mesafe nedeniyle net gol fırsatının engellenmesine ilişkin katı kriterlerin tümüyle karşılanmadığını belirtti.

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Calvarese, Instagram hesabında şunları söyledi: “Rabiot'nun pozisyonu bir gol fırsatıydı ancak kurallara göre bunun net gol fırsatının engellenmesi sayılması için dört kriterin karşılanması gerekiyor. Bunlar topa sahip olma, atağın genel yönü, yakın çevredeki savunmacı sayısı ve kaleye olan mesafe.”

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Calvarese sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durumda faulün taç çizgisine doğru ve kaleden yaklaşık 60 metre uzakta yapıldığı düşünüldüğünde, Davide Massa'nın yalnızca sarı kart gösterme kararının savunulabilir olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Massa kırmızı kart göstermeye karar verseydi VAR müdahale edemezdi. Dolayısıyla bu, hakemin takdirine bağlı olarak sahada verilen bir karar.”

Rabiot, İtalyan futbolu için sonuçları olacağını söyledi

Calvarese'nin teknik açıklaması Rabiot'yu öfkelendirdi. Fransa millî takım oyuncusu, açıklamayı tamamen reddederek sosyal medyada doğrudan yanıt verdi.

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Calvarese'nin paylaşımına yanıt veren orta saha oyuncusu, İtalyan futbolunda hataların kabul edilmesi konusunda sert ifadeler kullandı. Rabiot, “Futbolda da hayatta olduğu gibi hata yapabilirsiniz ama en azından hatanızı kabul edebilmelisiniz,” yorumunu yaptı. “Sürekli yalan söylemek ilerlemenize yardımcı olmaz. Bunun sonuçlarını da İtalyan futbolu öder. Bunu bir düşünün. İyi akşamlar.”

Genoa maçındaki tartışmayı geride bırakmak

Milan deplasmanda önemli bir üç puan alsa da Stadio Luigi Ferraris'te yaşananların yankıları sürecek. Yedek kulübesinden ihraçlar nedeniyle Amorim, yaklaşan lig maçlarında teknik ekibinin kulübedeki düzenini değiştirmek zorunda kalacak.

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Öte yandan Rabiot'nun Serie A yetkililerine yönelik sert ve açık eleştirileri, lig yönetiminin de dikkatini çekebilir. Bu da önümüzdeki günlerde gözlerin Milan cephesinde kalmasına neden olabilir.