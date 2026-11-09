Milan'ın yıldızı Adrien Rabiot, İtalya Serie A'nın 11. haftasında takımının Genoa'yı 2-1 mağlup etmesine rağmen hakem kararlarına duyduğu öfkeyi gizlemedi.

La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre Rabiot, iki takım arasındaki mücadele sırasında Genoalı oyuncu Marcandalli'nin yaptığı faulün ardından sinirlerine hâkim olamadı.

49. dakikada Marcandalli, Milanlı orta saha oyuncusunu orta sahanın biraz gerisinde yere düşürdü. Hakem Massa, Genoa'nın kalesine doğru hareket halinde olan Fransız oyuncunun talep ettiği kırmızı kart yerine Genoa'lı savunmacıya sarı kart göstermekle yetindi.

Rabiot karara itiraz etmeyi sürdürünce hakem Massa, Fransız oyuncuya sarı kart gösterdi.

Bunun ardından Milan'ın yedek kulübesi karara itiraz ederek ayağa kalktı ve hakem, Rossoneri'nin doktoru ve teknik ekip üyeleri arasından 3 kişiyi oyun alanından ihraç etme kararı aldı.

İtirazlar maçın bitiminden sonra sosyal medya üzerinden de devam etti; eski hakem Calvarese, Instagram hesabı üzerinden Massa'nın kararını destekledi.

Calvarese, "Hücumun yönü, kaleye olan mesafe, savunmacı sayısı ve topa hâkimiyet dikkate alınmalı" yazdı.

İşte Rabiot'dan ilk yanıt bu noktada geldi; zira birçok kullanıcı, video klibine yaptıkları yorumlarda onu etiketlemişti.

Fransız oyuncu, eski hakeme bir yorumla yanıt vermeye karar verdi ve şöyle dedi: "Hayatta da tıpkı futboldaki gibi hatalar yapılabilir, ancak en azından bunları nasıl kabul edeceğimizi bilmeliyiz."

Rabiot şu vurguyu yaptı: "Sürekli yalan söylemek ilerlemenize yardımcı olmaz. Bunun bedelini de İtalyan futbolu ödüyor. Bir düşünün bunu."

Bunun ardından Calvarese, La Gazzetta dello Sport gazetesine yanıt vererek olayı yeniden ele aldı ve açıklamalarını şöyle yaptı: "Baştan açıklığa kavuşturalım ki karmaşık bir durumla karşı karşıyayız ve bu durum gri bölgeye giriyor. Hakem Massa kırmızı kart göstermiş olsaydı, bu kararı iptal etmek için VAR teknolojisi devreye girmezdi."

Şunu söylemek gerekir ki bir gol fırsatının net ve belirgin bir fırsat olarak sınıflandırılabilmesi için, net gol fırsatının engellenmesi durumunun dört kriterinin doğrulanması gerekir; bunlar topa hâkimiyet, hücumun genel yönü, savunmacı sayısı ve kaleye olan mesafedir.

Bu durumda Rabiot kaleye yaklaşık 65 metre uzaklıktaydı ve sahanın bir kenarına doğru biraz kaymış bir konumdaydı. Massa da bu nedenle sarı kart göstermeyi tercih etti.