Al Ain v Al-Ahli - AFC Champions League Elite West Region
Yalan mı, gerçek mi? Hakemler Komitesi, Tony ve Weissle'nin iddiaları hakkındaki tartışmayı sonlandırdı

Hakem ile Al-Ahli oyuncuları arasında ne oldu?

Suudi Futbol Federasyonu Hakem Komitesi, Roshen Profesyonel Ligi'nde 1-1 berabere biten Al-Ahli ile Al-Fayha maçı sırasında İngiliz oyuncu Ivan Tony ve Alman teknik direktörü Matthias Jaissle ile hakem arasında yaşanan tartışmaya son verdi.

Kriz, Al-Ahli Jeddah ile Al-Fayha arasındaki maçın hakemi, tartışmalı pozisyonu incelemek için video teknolojisine başvurmasına rağmen, biri maçın son dakikalarında olmak üzere "Al-Raqi" lehine iki penaltı kararı vermemesi üzerine alevlendi.

Hakem, maçın ardından Tony ve Yaisle'nin sert açıklamalarına neden oldu. İkili, "Dördüncü hakem, Al-Ahli oyuncularından ligi unutmalarını ve Asya'ya odaklanmalarını istedi" dedi.

Detayları okuyun... Tony: Karar anlarında standartlar değişti... Hakem bizden Asya'ya odaklanmamızı istedi!
Detayları okuyun... Yaisle: Maç Al-Ahli'den çalındı... Hakem bizden ligi unutmamızı istedi!

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesinin haberine göre, Suudi Futbol Federasyonu Hakem Komitesi, hakem ile oyuncular arasındaki ses kayıtlarını inceledi ve Tony veya Yaisle'nin bahsettiği konuşmalara rastlamadı.

Komite, "Hakemler Komitesi, dördüncü hakem Abdulrahman Al-Sultan'ı suçlayacak herhangi bir şey bulamadı ve teknik direktör ile oyuncunun söylediği her şeyin hiçbir dayanağı yok" açıklamasında bulundu.

Al-Ahli, Al-Fayha ile berabere kalarak 2 puan kaybetti ve 66 puana ulaşarak üçüncü sıraya geriledi. Böylece şampiyonluk yarışından bir adım daha uzaklaştı ve Al-Hilal'in 2 puan, Al-Nassr'ın ise 4 puan gerisinde kaldı.

