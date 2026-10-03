Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", gelecek yıl düzenlenmesi planlanan 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın geleceğine ilişkin ortaya atılan şüphelerin ardından, turnuvanın akıbetiyle ilgili tartışmaya son noktayı koydu.

CAF daha önce, kıta turnuvasının gelecek sezonki edisyonunun 19 Haziran-17 Temmuz 2027 tarihleri arasında Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın ortak ev sahipliğinde düzenleneceğini açıklamıştı.

Ancak Arap basınındaki haberler dün cuma günü, Afrika Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe'nin, turnuvaya 5 ay kala ev sahibi üç ülkenin hazırlık düzeyini test etmek amacıyla gelecek ocak ayında bu üç ülkeye bir denetim ziyaretinde bulunacağını öne sürdü.

Haberlerde ayrıca, söz konusu tarihte üç ülkenin hazır olmadığının anlaşılması halinde CAF'ın turnuvayı başka bir ülkeye taşımayı düşünebileceği belirtildi.

CAF Basın Sözcüsü Luxolo September ise bugün cumartesi günü Kooora'ya yaptığı özel açıklamalarda, "Bu haberler tekrardan ibaret ve biz gerçeği birçok kez açıkladık" dedi.

September sözlerine şöyle devam etti: "Bunlar asılsız, hiçbir doğruluk payı olmayan yalan haberler. CAF, Afrika Uluslar Kupası'nı taşımayı düşünmüyor ve Kenya, Tanzanya ile Uganda'nın turnuvayı zamanında düzenleyebileceğine güveniyor."

Haberlerde ayrıca, 2027 edisyonunun 2028 yılına ertelenmesi ve mevcut kararda yer alan iki edisyon düzenlenmesi yerine, turnuvanın her 4 yılda bir yapılmasına geçilmeden önce tek bir edisyonla yetinilmesine yönelik bir öneri bulunduğu öne sürüldü.

Ancak September, bu haberlerin de doğru olmadığını teyit ederek CAF'ın mevcut takvime bağlı olduğunun altını çizdi.

September, geçen nisan ayında da turnuvanın geleceğine dair benzer haberleri Kooora'ya yaptığı açıklamada yalanlamıştı.

Turnuvaya katılmaya hak kazandıran elemelerde iki tur oynandı; elemelerin gelecek mart ayında sona ermesi planlanıyor.