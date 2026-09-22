Bugün salı günü yayımlanan bir basın raporu, kulüpsüz kaldıktan sonra dünyanın en zengin futbolcusunun içine düştüğü gerçek bir çıkmazı ortaya koydu.

"Marca" gazetesi, dünyanın en zengin futbolcusu kabul edilen Faiq Bolkiah'ın, Tayland Ligi'nde mücadele eden Ratchaburi kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımsız kaldığını yazdı.

Brunei kraliyet ailesinin bir üyesi olan ve Amerika'da doğan Bolkiah, altyapı ve genç takım dönemlerinde Maritimo kulübünün kapısından Portekiz'e geçmeden önce Chelsea, Southampton ve Leicester City forması giydi.

Gazete, 28 yaşındaki Bolkiah'ın Brunei Milli Takımı ile 6 maça çıktığını ve ülkesinin milli takımının kaptanı olduğunu belirtti.

Faiq Bolkiah'ın net serveti 18.698 milyar avronun üzerinde; çünkü kendisi Brunei Sultanı'nın erkek kardeşinin oğludur.

9 Mayıs 1998'de Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde doğdu ve Prens Jefri Bolkiah'ın oğludur. Kiana adında bir ikiz kız kardeşi ile baba tarafından en az 15 üvey kardeşi bulunuyor. Hem Brunei hem de Amerika vatandaşlığına sahip olan Bolkiah, eğitimini Birleşik Krallık'ta aldı.

Faiq Bolkiah, Tayland Ligi'nde mücadele eden Ratchaburi futbol kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından artık takımsız kaldı; son yaz transfer döneminde hiçbir kulüple imza atmadı.

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