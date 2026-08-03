Barcelona'nın sportif direktörü Deco için gerçek bir forvet mevkisi hâlâ öncelik olmaya devam ediyor; ancak kulüp orta sahasını da güçlendirmeyi planlıyor.

Frenkie de Jong, diz sakatlığı nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalacak; Marc Casadó'nun ise bu ay bitmeden ayrılması bekleniyor.

Bu nedenle Katalan kulübü, aralarında Manchester City oyuncusu Rodri'nin de bulunduğu birçok seçenek üzerinde çalışıyor. Barcelona, Rodri'yi ezeli rakibi Real Madrid'in elinden alabilir.

Ancak son Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu, Barcelona'nın peşinde olduğu tek isim değil; özellikle Real Madrid'in güçlü bir şekilde rekabete devam etmesiyle birlikte.

Barcelona'ya yakın medya organlarında defalarca yeni bir isim öne çıktı: Fransa'da Angers ve Olympique Marsilya dönemleriyle tanınan Faslı milli oyuncu Azzedine Ounahi.

"Sport" gazetesi, Girona oyuncusuna göz attı ve onun neden Barcelona için son derece değerli bir takviye olarak görüldüğünü açıkladı.

Öncelikle, La Liga'daki tecrübesi nedeniyle. Zira geçen sezon, takımının sıralamanın dibine düşmesine ve zorlu koşullarla karşı karşıya kalmasına rağmen olağanüstü bir performans sergiledi.

Yeteneği tartışılmaz; tek başına maçın gidişatını değiştirebilecek bir oyuncu olmasının yanı sıra orta sahaya hâkim olmayı da başarabiliyor.

Yüksek esnekliği de takdir ediliyor; tek bir soru işaretiyle: seviyesinin ne kadar istikrarlı olduğu.

Bunun yanı sıra, fiyatı da son derece cazip. Sözleşmesindeki serbest kalma bedeli yalnızca 25 milyon euro ve "Mundo Deportivo" gazetesinin dün pazar günü açıkladığına göre Girona kulübü onu yaklaşık 10 milyon euro karşılığında elden çıkarmaya hazır olabilir.

Bireysel olarak muhteşemin ötesinde bir sezon geçiren 26 yaşındaki bir milli oyuncu için düşük bir bedel.