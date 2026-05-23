Yaklaşan atama, Arne Slot’un Liverpool’daki geleceği hakkında her şeyi ortaya koyuyor

The Guardian'ın haberine göre Liverpool, Etiënne Reijnen'i teknik kadroya katmak üzere. Saygın gazete, bu hamlenin kulübün Arne Slot'a verdiği sürekli desteği vurguladığını belirtiyor.

Çeşitli güvenilir İngiliz medya kuruluşları, Reijnen'in Feyenoord'dan Liverpool'a transfer olacağını yazıyor. Slot'un eleştirileri giderek artmasına rağmen, kulüp yönetimi bu hamle ile teknik direktörün uzun süredir dile getirdiği bir isteğini yerine getiriyor.

Oyun yeniden başlatma koçu Aaron Briggs, Aralık ayı sonunda Liverpool'dan ani bir şekilde ayrıldı. İngiliz teknik adamın ayrılışı, Slot ve Virgil van Dijk'ın bu dev kulübün duran toplar konusunda yaptığı bazı eleştirel yorumların hemen ardından geldi.

Reijnen, gelecek sezondan itibaren Anfield'da bu görevi üstlenecek. 39 yaşındaki Zwolle doğumlu teknik adam, Slot ile birlikte PEC'de oynamış ve daha sonra SC Cambuur ve Feyenoord'da onunla birlikte çalışmıştı.

Liverpool'da Slot'un yanı sıra, milli takım oyuncuları Van Dijk, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong ve Cody Gakpo gibi birçok Hollandalı oyuncu bulunuyor.

Giden teknik direktör Dennis te Kloese, geçen hafta Pazar günü ESPN'in Goedemorgen Eredivisie programına konuk oldu. Orada yönetici, Reijnen'in ayrılışını bir şekilde doğrulamış gibi görünüyordu.

Te Kloese, "Reijnen çok yetenekli genç bir antrenör. Öylece yurtdışına gidip orada çalışmaz" dedi.