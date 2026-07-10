Yakınlıktan kopuşa… Casillas, yıllarca süren sessizliğin ardından Mourinho dosyasını açıyor

45 yaşındaki İspanyol İker Casillas, Fransız "L'Équipe" gazetesine verdiği uzun röportajda, şampiyonluklarla dolu kariyerinin daha önce bilinmeyen perde arkasını anlattı. Röportajda, 2010 Dünya Kupası'nı kazanmasının unutulmaz anlarına ve Portekizli teknik direktör José Mourinho ile gergin ilişkisine değindi.

Real Madrid kalecisi, 2010 Dünya Kupası finalinde Hollanda karşısında, kritik bir bire bir pozisyonda Arjen Robben’in şutunu muhteşem bir kurtarışla durdurarak milli takımını kurtardığı anı hatırlayarak şöyle konuştu: “Elimden geldiğince bekledim, ta ki beni geçebileceğini hissedene kadar. Olağanüstü hızını bildiğim için biraz öne çıkmaya çalıştım… Belki de Juan Capdevila ve Carles Puyol’un geri döndüğünü gördü ve konsantrasyonunu biraz kaybetti; normalde on benzer pozisyonda dokuz gol atardı.”

Casillas, 2008 Avrupa Şampiyonası’ndan sonra Real Madrid ile Barcelona arasındaki gerginliğin “La Roja” kadrosuna da sıçraması nedeniyle İspanya Milli Takımı’nı tehdit eden bir iç krizi ortaya çıkardı ve şöyle açıkladı: “Bu kötü atmosfer milli takıma da sıçradı; antrenmanlarda, yemek sırasında ve hatta uçaklarda bile belliydi,” diyerek, Xavi Hernández ile yaptığı bir telefon görüşmesinin durumu değiştirmeye yardımcı olduğunu ve Euro 2012 zaferinin yolunu açtığını belirtti.

Real Madrid’de birlikte geçirdikleri dönemdeki Mourinho ile olan ilişkisi hakkında konuşan Casillas, açıkça şöyle itiraf etti: “José ile olan ilişkimiz kötü biten bir evlilik gibiydi.” İlk yılın iyi geçtiğini, ancak ilişkinin giderek kötüleşerek kendisinin ilk 11’den çıkarılmasına kadar uzandığını hatırlatan Casillas, bugün ilişkilerinin dostane olduğunu vurguladı: “Karşılaşırsak selamlaşırız, aynı masaya oturup sorunsuzca sohbet edebiliriz.”

Dikkat çeken bir bölümde, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan en genç kaleci, emekli olduktan sonra 2020’de İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkanlığına aday olmayı düşündüğünü açıkladı; ancak bu pozisyon için yaşanan çekişmenin doğasını fark edince bu fikirden vazgeçti ve açıkça şöyle dedi: “Bu pozisyonun çok arzu edildiğini ve insanların bunun için her şeyi yapabileceğini fark ettim… Ortamdan hoşlanmadım.”