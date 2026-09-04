Yakında teknik direktörü bir dünya şampiyonu mu olacak? David Alaba için heyecan verici bir transfer seçeneği ortaya çıkabilir

Il Messaggero, stoperin Serie A ekibi Lazio'nun gündemine girdiğini yazdı. Kulüp, perşembe günü Alessio Romagnoli'nin (31) takımdan ayrılmasının ardından savunmanın merkezine yeni bir oyuncu arıyor. Romagnoli, Katar ekibi Al-Sadd'a gitti.

Lazio sportif direktörü Angelo Fabiani, transfer penceresi birçok üst düzey ligde kapanmışken takviye arayışına ilişkin şunları söyledi: "Sözleşmesiz oyuncu piyasası hâlâ açık. Bu tür durumları yakından takip edebilmek için kadroda bazı yerleri boş bırakmayı tercih ettim." Ancak Il Messaggero'ya göre Alaba için yürütülen çalışmalar henüz somut bir aşamaya gelmedi.

Biancocelesti sezona başarılı bir başlangıç yaptı. Serie A'daki ilk iki maçını da gol yemeden kazanan ekip, puan tablosunda altıncı sırada yer alıyor. Yeni teknik direktör Gennaro Gattuso'nun takımı, Bologna ve Genoa karşısında 1-0'lık galibiyetler aldı. Savunmanın merkezinde ise Danimarka milli oyuncusu Oliver Provstgaard (23) ile eski Bundesliga oyuncusu Danilo Doekhi (28) görev yaptı.

Boşta olan bir oyuncu için Lazio'nun aradığı profile Alaba oldukça iyi uyuyor. Eski Bayern profesyonelinin Real Madrid ile olan sözleşmesi, beş yılın ardından haziran ayında sona erdi. O tarihten bu yana yeni bir kulüp arıyor. Çok sayıda söylenti çıkmasına rağmen henüz hiçbir takımla anlaşmadı. Son olarak onun adı Al-Sadd ve MLS şampiyonu Inter Miami ile de anıldı. Mayıs ayında ayrıca Red Bull Salzburg'un onu yeniden kadroya katmakla ilgilendiği söylenmişti.

Alaba'nın (Avusturya Milli Takımı ile 117 maç) hâlâ fit ve formda olduğunu, sürekli sakatlık problemlerinin ardından yaz aylarında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gösterdi: Burada ÖFB takımına kaptan olarak liderlik etti ve son şampiyon İspanya'ya son 32 turunda elendikleri maç dahil tüm karşılaşmalarda forma giydi.

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Alaba, kariyerinin büyük bölümünü Bayern Münih formasıyla geçirdi ve Kırmızılar ile aralarında 10 Almanya şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi zaferinin de bulunduğu çok sayıda başarı elde etti. Ardından 2021'de bonservissiz olarak Madrid'e transfer oldu; bu süreç de tartışmasız geçmedi. Blancos ile yine iki kez Devler Ligi kupasını kazandı, ancak Aralık 2023'te onu bir yıldan uzun süre sahalardan uzak bırakan ağır bir diz sakatlığı da yaşadı. Toplamda 2023/24 sezonundan bu yana kulüp ve milli takım düzeyinde 109 maç kaçırdı.