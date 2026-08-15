Vardy'nin altyapısından çıktığı kulüp Sheffield Wednesday'in yeni sahibi David Storch, talkSPORT'ta yayımlanan "Weekend Sports Breakfast" programında, şu anda kulüpsüz olan Vardy'yi kadroya katma ihtimali üzerinde durduklarını doğruladı.

Storch, "Belki şu an bunun için doğru zaman değil. Ama evet, Jamie kulübümüzde görmek isteyeceğimiz biri" dedi. Vardy geçen sezonu US Cremonese'de geçirmişti, ancak İtalyan kulübünden Serie B'ye düştükten sonra, takıma katılmasının üzerinden bir yıl geçmeden ayrılmıştı. İddialara göre 39 yaşındaki forvet şimdi İngiltere'ye dönmeyi hedefliyor.

Buna ek olarak Championship'ten düşen West Ham United'ın da Vardy ile ilgilendiği belirtiliyor. Ancak memleketi Sheffield'a bir dönüş çok daha romantik bir seçenek olurdu.

Sheffield Wednesday ile yollar ayrıldıktan sonra Jamie Vardy'nin özel hikayesi başladı

Vardy çocukluğundan beri Wednesday taraftarı ve bu köklü kulübün altyapısında forma giydi. Ancak 16 yaşındayken gözden çıkarıldı ve ardından, hikaye çok iyi bilindiği üzere, uzun süre İngiliz futbolunun alt liglerinde tutunmaya çalıştı. Profesyonel futbola ancak 20'li yaşlarının ortasında adım attı ve Leicester City'de efsane haline geldi. Vardy, Foxes'ın 2016'daki sansasyonel şampiyonluğuna Premier League'de attığı 24 golle katkı yaptı ve İngiltere Milli Takımı formasını giydi (26 maç).

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2025'te Leicester'dan 13 yılın ardından ayrılarak Cremonese'ye transfer olmuş, geçen sezon burada Serie A'da çıktığı 29 maçta yedi gol ve üç asist üretmişti. Eğer gerçekten Sheffield Wednesday'e dönerse, gelecek sezon İngiltere üçüncü liginde tam da gönül verdiği kulüp Leicester'a karşı forma giyecek. Hem Foxes hem de Wednesday, 2025/26 sezonunda Championship'ten düşmüştü.

Sheffield'da düşüş çok daha sessiz ve etkisiz oldu. 2025 sonbaharında yapılan iflas başvurusu ve ödeme yükümlülüklerine ilişkin başka ihlaller nedeniyle kulüpten toplam 18 puan silindiği için sezon sonunda hanede sıfır puan vardı. Ciddi mali sıkıntılar nedeniyle Wednesday birçok ayda maaşları zamanında ödeyememişti.

Sheffield Wednesday, Jamie Vardy'nin dönüşünü karşılayabilir mi?

Kulübün yeni sahibi Storch yönetiminde yeniden daha sakin sulara yönelmesi hedefleniyor. Ancak Vardy'nin transferi mali durum nedeniyle gerçekleşmeyebilir. Storch, "Ne yazık ki bazı kısıtlamalarımız var" ifadelerini kullandı. "Yine de Jamie'ye onun için mantıklı olacak bir şey sunmanın yolunu bulmaya çalışıyoruz."

Yine de sevindirici bir gelişme var: Yeni başlayan League One sezonunda bir puan silme cezasından daha kaçınıldı. Sheffield Wednesday, sezonun açılış maçında cumartesi öğleden sonra Leyton Orient deplasmanına çıkacak.