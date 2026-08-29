Gelecek çarşamba günü yapılması planlanan denetim kurulu toplantısı kapsamında, sportif yönetim kurulu üyesinin geleceği gündemde yer alıyor. Bildgazetesinin haberine göre burada artık sadece son haftaların değerlendirilmesi değil, Krösche ile 2028’e kadar geçerli sözleşmesine rağmen erken ayrılığın nasıl şekilleneceği de somut olarak ele alınıyor. Hatta kurul içinde olası haleflerin de şimdiden tartışıldığı belirtiliyor.

Yaklaşan kopuşun nedenleri ise çok katmanlı. Krösche ile teknik direktör Adi Hütter arasındaki ilişkinin, birlikte geçirilen yalnızca birkaç haftanın ardından ciddi şekilde yıprandığı ifade ediliyor.

Krösche’nin yönetim kurulundaki meslektaşları ve denetim kurulu ile de artık net bir bağ kuramadığı öne sürülüyor. Hırvatistan’daki tartışmalı gayrimenkul işleriyle ilgili kulüp içindeki çekincelerin yanı sıra, özellikle haziran ayında AC Milan’dan gelen kazançlı bir teklife yakın durması derin çatlaklar bıraktı. Frankfurter Rundschau ile Hessische Rundfunk da son olarak, kulüp içinde menajerin liderlik vasıflarına yönelik şüphelerin ciddi ölçüde arttığını birbirini doğrular şekilde aktardı.

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Markus Krösche’ye Eintracht Frankfurt’ta hangi suçlamalar yöneltiliyor?

Temel eleştiri noktalarından biri de Krösche’nin transfer piyasasındaki tutumuyla ilgili. Hem çevrede hem de kulüp içinde yaz dönemindeki kadro planlaması belirsiz ve gizemli olarak değerlendiriliyor. Krösche, takımda bariz boşluklar bulunmasına ve kurullar tarafından bütçe onayı verilmesine rağmen fazla çekingen davranmakla suçlanıyor.

Yine de cuma günü kilit bir pozisyonda işlem tamamlandı: Frankfurt, kaleci Noah Atubolu’nun transferini SC Freiburg’dan kadrosuna kattığını doğruladı.

24 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar ilk etapta kiralık olarak Main kıyısına geliyor. Kulübün açıklamasına göre, belirli şartlar altında devreye girebilen ve satın alma zorunluluğuna dönüşebilen bir satın alma opsiyonu bulunuyor. kicker dergisinin haberine göre toplam finansal paket, 1 milyon euroluk kiralama bedeli ile daha sonra devreye girebilecek 12,5 milyon euroluk bonservis ücretinden oluşuyor.

Bu transferin Krösche üzerindeki baskıyı azaltıp azaltamayacağı ise şüpheli görünüyor. Plan, sportif yönetim kurulu üyesinin son personel işlemlerini transferin son gününe kadar tamamlaması, ardından da denetim kurulunun çarşamba günü radikal kararı verebilmesi yönünde.