33 yaşındaki İtalyan, pazartesi günü LinkedIn profilinde, hayatında çok yakında yeni bir profesyonel sayfanın açılabileceğini ima ettiği bir paylaşım yayımladı.

"Muhtemelen transfer piyasası işinde artık bugüne kadar olduğu gibi uzun süre faaliyet göstermeyeceğim: Yaklaşımı ve bakış açısını değiştirme zamanı", diye yazan Romano, daha fazla ayrıntı vermedi. Dolayısıyla bunun gerçekten transfer uzmanı olarak faaliyetlerinin sonu mu, yoksa yalnızca Romano'nun bir başka pazarlama hamlesi mi olduğu belirsizliğini koruyor.

Daha ayrıntılı bilgilerin ancak 1 Eylül'de sona erecek mevcut transfer döneminin ardından verileceği belirtildi: "Transfer penceresi kapandıktan sonra bu yakında farklı bir konu olacak" diyen İtalyan, böyle konuştu.

LinkedIn paylaşımının çıkış noktası, Ronald Araujo'nun Barcelona'dan Liverpool'a kiralık transferine ilişkin özel haberine gelen büyük yankı oldu. Romano'nun verdiği bilgilere göre ilgili paylaşım 49 milyon görüntülenme alırken, buna ek olarak iki milyon beğeni, 47 bin yorum ve iki milyondan fazla paylaşım elde etti.

Fabrizio Romano neden Florian Plettenberg ile karşı karşıya geldi?

Duyurunun, çalışma biçimine yönelik giderek büyüyen eleştirilerle bağlantılı olup olmadığı da net değil. Romano ile Sky transfer muhabiri Florian Plettenberg, kısa süre önce X üzerinde sözlü bir atışmaya girmiş ve birbirlerine çeşitli suçlamalar yöneltmişti.

Alman gazeteci, Romano'yu başkalarına ait özel bilgileri kendi bilgileriymiş gibi sunmak ve böylece temiz gazetecilik çalışmasının ilkelerini zedelemekle suçlarken, İtalyan da buna karşılık Plettenberg'in geçmişte kendisine gönderdiği özel mesajları yayımladı.

Bunun üzerine çevrim içi platform Reddit, moderatörlerin görüşüne göre "şüpheli gazetecilik uygulamalarına başvurduğu" gerekçesiyle yakın zamanda Romano'ya yasak getirdi. Reddit Soccer alt sayfasında İtalyan'ın paylaşımları artık kaynak olarak kullanılamayacak. Platform bunu, diğer gerekçelerin yanı sıra, birçok kullanıcının Romano'ya yönelik "artan memnuniyetsizliği" ile açıklıyor.

Fabrizio Romano'ya ne suçlaması yöneltiliyor?

Aynı zamanda ahlaki endişeler de var. Açıklamada, "Romano'nun, diğerlerinin yanı sıra tecavüz suçlamaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Mason Greenwood'a bir platform sunduğu" ifade edildi. İngiltere yıldızı Greenwood, Ocak 2022'de tecavüz, darp ve ölüm tehdidi şüphesiyle tutuklanmıştı. O dönemki kulübü Manchester United onu kadro dışı bıraktı. Yaklaşık bir yıl sonra, Şubat 2023'te ise dava düşürüldü.

Gerçekten isabetli çok sayıda haberi bulunan ve özel bilgileri aktaran tanınmış bir transfer uzmanı olarak Romano, her gün milyonlardan oluşan bir kitleye ulaşıyor. Paylaşımlarında transfer piyasasındaki en güncel gelişmeleri ele alıyor. Tamamlanan bir transferin ifadesi olarak kullandığı efsanevi "Here we go" sözü, dünya çapında bir internet fenomenine ve İtalyan'ın alametifarikası hâline geldi.