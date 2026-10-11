"Yakın zamanda dönmeyecek": Musiala futbol oynamaya devam edebilecek mi?

Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala "23 yaşında", kasıkta yeni bir sakatlık yaşamasının ardından iyileşme sürecinde ilerlemeye devam ediyor. Bayern, oyuncunun en iyi haline dönüş yolundaki ilerleyişini yakın zamanda sürdürebilmesini umuyor.

Musiala daha önce Kulüpler Dünya Kupası'nda ciddi bir sakatlık geçirmişti: kaval kemiğinde kırık, onu sahalardan uzun süre uzak tutmuştu. Ardından Alman milli oyuncu kademeli olarak tam forma dönüş sürecine girmişti; ancak bir başka talihsizlik onu yeniden durdurdu ve etrafında endişe yarattı. Oyuncu, Bayern'in sezon hazırlıkları kapsamında Leipzig ve Heidenheim'a karşı oynadığı iki hazırlık maçında, 4 gün içinde iki kez bilincini kaybetti.

Oyuncu daha sonra Instagram üzerinden teşhisini açıkladı: "Teşhisim, nörolojik bir bozukluk sonucu ortaya çıkan kısa ve geçici bilinç kayıpları şeklinde konuldu, ancak tedavi edilebilir."

Ancak Bayern, Musiala'nın kendini yeniden bulabileceğine ve onu Avrupa'nın en umut vadeden hücum yeteneklerinden biri yapan en iyi seviyesine geri dönebileceğine hâlâ güveniyor.

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Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer, Bild'e yaptığı açıklamada orta saha oyuncusunun potansiyelini ve iyileşmesine dair beslenen umutları değerlendirdi.

Hainer, Yahoo Sport sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Sanırım tüm ülke, Jamal'ın Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ciddi sakatlığından önceki seviyesine ulaşmasını umuyor. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olma yolundaydı."

Kritik soru

Musiala'nın sağlık durumu ve futbolun en üst seviyesinde kariyerine devam edip edemeyeceğine ilişkin soru işaretleri ile son sakatlık sorunları hakkında Hainer, kulüp taraftarlarını yatıştırmaya çalıştı ve tıbbi değerlendirmelerin kulübe güven verdiğini vurguladı: "Jamal'ın durumunun farkındayız. Uzmanlar bize, bu rahatsızlığa rağmen en üst seviyede futbol oynayabileceğini teyit etti."

Hainer ayrıca, Musiala'nın son talihsizlikten önceki performansına, doğru yönde ilerlediğinin kanıtı olarak işaret etti ve şöyle konuştu: "Milli maç arasından önce yeniden eski Jamal olma yolunda olduğunu gördük. Endişeli değiliz."

Aynı kaynağa göre Bayern, Musiala iyileşme sürecinde ilerlemeye devam ederken sabırlı olmak zorunda kalacak; zira oyuncunun dönüşü hâlâ bir hayli uzak görünüyor.