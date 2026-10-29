Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Didier Deschamps, "Horozlar"ın başından ayrılmasının ardından geçen aylar sonrasında yakında yeniden görev başına dönecek gibi görünüyor.

Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibinin başında geçirdiği 14 yılın ardından Didier Deschamps, geçen yaz dizginleri Zinédine Zidane'a devretti.

Fransa dönemimin sonlarında bazı eleştirilere maruz kalmasına rağmen, milli takımın başındaki dönemi her açıdan başarılı geçti; 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluklarını kazandı, ayrıca Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası finaline ulaştı.

Fransa Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde adı sürekli büyük Avrupa kulüpleriyle anıldı, ancak o dönemde kariyerine Fransa ile devam etti.

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Şimdi ise Deschamps'ın geniş bir üne sahip olduğu İtalya'da bugün perşembe günü ilgi çekici yeni bilgiler ortaya çıktı.

La Stampa gazetesi, Deschamps'ın Juventus'u çalıştırmak için aday listesinde yer aldığına dikkat çekti.

Dokuz hafta sonunda İtalya Serie A sıralamasında hayal kırıklığı yaratan sekizinci sırada yer alması ve çarşamba akşamı Genoa karşısında (2-0) yenilmesinin ardından, "Yaşlı Hanım" performansında bir düşüş yaşıyor ve Luciano Spalletti'nin önümüzdeki günlerde bunun bedelini ödemesi muhtemel.

Bu nedenle Didier Deschamps, Juventus yönetiminin Spalletti'nin yerine geçmesi için düşündüğü en önemli adaylardan biri olarak öne çıkıyor; ayrıca Stefano Pioli ve Antonio Conte'nin isimleri de gündeme geliyor.

La Repubblica gazetesi, yönetimin Fransız teknik direktöre olan ilgisini doğruladı ve Conte'nin, Carrick'in yakında görevden alınabileceği Manchester United'ı beklemeyi tercih ettiğine dikkat çekti.

Hatırlatmak gerekirse, Deschamps'ın oyuncu olarak geçirdiği dönem Torino'da unutulmaz bir iz bıraktı; 1996 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının yanı sıra üç İtalya Serie A şampiyonluğu ve başka başarılar elde etti.